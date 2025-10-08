С начала 2025 года ГБР направило в суд 5879 обвинительных актов в отношении правоохранителей и чиновников

иллюстративное фото: из открытых источников

Правоохранители продолжают активную борьбу с коррупционными преступлениями и привлекают к ответственности чиновников и правоохранителей, злоупотребляющих служебным положением или совершающих другие должностные преступления

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.

Как отмечается, за 9 месяцев 2025 года работники ГБР завершили досудебное расследование и направили в суд 5879 обвинительных актов в отношении 6321 человека.

Среди них:

2 должностных лица категории "А";

4 народных депутата;

2 члена Кабинета Министров;

15 судей;

1 126 правоохранителей;

37 работников налоговых органов;

73 таможенника;

117 работников Государственной уголовно-исполнительной службы;

107 работников Государственной лесной охраны;

57 работников органов и подразделений гражданской защиты;

другие должностные лица и служащие, являющиеся субъектами ГБР.

Кроме того, сотрудники ведомства сообщили 14883 подозрения и задержали 1757 человек.

Напомним, Государственное бюро расследований расследует почти 3 тысячи дел по преступлениям против национальной безопасности. Ведомство системно разоблачает лиц, предавших Украину или сотрудничающих с врагом во время войны.