С начала 2025 года ГБР направило в суд 5879 обвинительных актов в отношении правоохранителей и чиновников
Правоохранители продолжают активную борьбу с коррупционными преступлениями и привлекают к ответственности чиновников и правоохранителей, злоупотребляющих служебным положением или совершающих другие должностные преступления
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.
Как отмечается, за 9 месяцев 2025 года работники ГБР завершили досудебное расследование и направили в суд 5879 обвинительных актов в отношении 6321 человека.
Среди них:
- 2 должностных лица категории "А";
- 4 народных депутата;
- 2 члена Кабинета Министров;
- 15 судей;
- 1 126 правоохранителей;
- 37 работников налоговых органов;
- 73 таможенника;
- 117 работников Государственной уголовно-исполнительной службы;
- 107 работников Государственной лесной охраны;
- 57 работников органов и подразделений гражданской защиты;
- другие должностные лица и служащие, являющиеся субъектами ГБР.
Кроме того, сотрудники ведомства сообщили 14883 подозрения и задержали 1757 человек.
Напомним, Государственное бюро расследований расследует почти 3 тысячи дел по преступлениям против национальной безопасности. Ведомство системно разоблачает лиц, предавших Украину или сотрудничающих с врагом во время войны.
