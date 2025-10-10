У Міненерго заявили, що через нічні удари по енергосистемі графіків відключень не уникнути

ілюстративне фото: з відкритих джерел

У Міненерго пояснило, від чого залежить ситуація зі світлом в країні

Про це повідомляє RegioNew із посиланням на заяву міністра енергетики Світлани Гринчук під час телемарафону.

Вона зауважила, що сьогодні вночі РФ завдала прицільного комбінованого удару, в основному по областях лівобережжя, по об’єктах генерації електроенергії.

"І через це, дійсно, у нас і перебої зі світлом, і застосовуються графіки аварійних відключень для того, щоб збалансувати систему, поки енергетики не доберуться до обладнання, не оцінять його стан і не почнуть заживлювати споживачів", - додала Гринчук.

Нагадаємо, у ніч на 10 жовтня армія РФ масовано обстріляла 8 регіонів і Київ. Внаслідок атак постраждали десятки людей. Під ударом ворога опинилися енергетика, цивільна інфраструктура та житлові будинки.