ДСНС ліквідує наслідки обстрілів у 8 регіонах та столиці

Фото: ДСНС Дніпропетровщини

У ніч на 10 жовтня російські війська масовано обстріляли 8 регіонів України та столицю. Внаслідок атак загинула дитина, понад 20 людей отримали поранення. Під ударом ворога опинилися енергетика, цивільна інфраструктура та житлові будинки

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка.

За його словами, у кожному регіоні працюють оперативні штаби, які забезпечують швидке реагування на виклики.

Тривають роботи з ліквідації наслідків обстрілів у Київській, Запорізькій, Дніпропетровській, Кіровоградській, Черкаській та Чернігівській областях.

Залучено понад 1200 фахівців ДСНС та 200 одиниць спеціалізованої техніки.

Визначені резерви – близько 1000 рятувальників та 200 одиниць техніки, які за потреби будуть доправлені на місця ліквідації наслідків.

На об'єктах із підвищеним ризиком небезпеки рятувальники використовують роботизовану техніку та дистанційні піноутворювачі. Через повторні загрози гасіння пожеж ускладнюється.

Нагадаємо, в ніч на 10 жовтня російська армія завдала масованого ракетно-дронового удару по критичній інфраструктурі України. Низка областей залишилась без електропостачання.