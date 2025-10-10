10:43  10 жовтня
На Київщині в пожежі в дачному будинку загинув чоловік
08:35  10 жовтня
Колапс у метро Києва: частково призупинено рух поїздів, пасажири застрягли на станціях
08:28  10 жовтня
В Одесі затримали водія, який влаштував стрілянину на Фонтанській дорозі
UA | RU
UA | RU
10 жовтня 2025, 10:38

ДСНС ліквідує наслідки обстрілів у 8 регіонах та столиці

10 жовтня 2025, 10:38
Читайте также на русском языке
Фото: ДСНС Дніпропетровщини
Читайте также
на русском языке

У ніч на 10 жовтня російські війська масовано обстріляли 8 регіонів України та столицю. Внаслідок атак загинула дитина, понад 20 людей отримали поранення. Під ударом ворога опинилися енергетика, цивільна інфраструктура та житлові будинки

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка.

За його словами, у кожному регіоні працюють оперативні штаби, які забезпечують швидке реагування на виклики.

Тривають роботи з ліквідації наслідків обстрілів у Київській, Запорізькій, Дніпропетровській, Кіровоградській, Черкаській та Чернігівській областях.

Залучено понад 1200 фахівців ДСНС та 200 одиниць спеціалізованої техніки.

Визначені резерви – близько 1000 рятувальників та 200 одиниць техніки, які за потреби будуть доправлені на місця ліквідації наслідків.

На об'єктах із підвищеним ризиком небезпеки рятувальники використовують роботизовану техніку та дистанційні піноутворювачі. Через повторні загрози гасіння пожеж ускладнюється.

Нагадаємо, в ніч на 10 жовтня російська армія завдала масованого ракетно-дронового удару по критичній інфраструктурі України. Низка областей залишилась без електропостачання.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Україна РФ війна ДСНС Ігор Клименко руйнування російська армія наслідки
Кількість постраждалих внаслідок атак на Черкащину зросла: серед них – дитина
10 жовтня 2025, 10:11
У Чорноморську на Одещині відновили електропостачання після російської атаки
10 жовтня 2025, 09:55
Нічний обстріл Запоріжжя: кількість постраждалих зросла
10 жовтня 2025, 09:52
Всі новини »
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
01 жовтня 2025
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Дадуть Україні "Томагавки" чи ні, налякає це Путіна чи ні, піде він на мобілізацію чи ні…
26 вересня 2025
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Атаки на навчальні полігони мають для російських агресорів, на жаль, подвійну ефективність
У Міненерго заявили, що через нічні удари по енергосистемі графіків відключень не уникнути
10 жовтня 2025, 12:55
На Черкащині військовий вбив 2-річного сина співмешканки
10 жовтня 2025, 12:45
Підпільне виробництво рідин для вейпів на Київщині: організатор постане перед судом
10 жовтня 2025, 12:39
Жительку Донеччини засудили за державну зраду: за її допомоги росіяни вбили людину
10 жовтня 2025, 12:20
На Одещині прикордонники затримали водія авто та мотоцикліста, які супроводжували порушників до Молдови
10 жовтня 2025, 12:12
На Полтавщині зіткнулися два легковики: серед трьох постраждалих – 17-річний водій
10 жовтня 2025, 12:09
На Київщині знайшли дворічного хлопчика, який загубився в лісі
10 жовтня 2025, 11:47
Три роки у полоні РФ, і тепер – загибель сина: подробиці трагедії у Запоріжжі
10 жовтня 2025, 11:45
На Сумщині вводять додаткові аварійні відключення електроенергії
10 жовтня 2025, 11:39
Труїли дітей: на Тернопільщині викрили масштабну наркомережу
10 жовтня 2025, 11:20
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Сергій Фурса
Остап Дроздов
Всі блоги »