Иллюстративное фото

В Днепре около 17:50 раздался взрыв. Это произошло во время воздушной тревоги

Об этом сообщают в местных Telegram-каналах, передает RegioNews.

В мониторинговых каналах сообщали о реактивной управляемой авиабомбе. После взрыва в небе появился густой чёрный дым. О последствиях атаки пока неизвестно.

Следует отметить, что по состоянию на 18:20 в городе снова воздушная тревога. Жителей и гостей города призывают находиться в безопасных местах.

Напомним, ранее российские кафиры обстреляли Корабельный и Днепровский районы Херсона. Есть погибший и раненый.