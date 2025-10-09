15:49  09 октября
Синоптик предупредила об ухудшении погоды в Украине
13:01  09 октября
Скандал в Ивано-Франковской области: работница ТЦК отказалась общаться с родственницей погибшего воина
12:27  09 октября
В Черновцах начинают отопительный сезон
09 октября 2025, 18:25

В Днепре раздался взрыв: сообщали об управляемой авиабомбе

09 октября 2025, 18:25
Иллюстративное фото
В Днепре около 17:50 раздался взрыв. Это произошло во время воздушной тревоги

Об этом сообщают в местных Telegram-каналах, передает RegioNews.

В мониторинговых каналах сообщали о реактивной управляемой авиабомбе. После взрыва в небе появился густой чёрный дым. О последствиях атаки пока неизвестно.

Следует отметить, что по состоянию на 18:20 в городе снова воздушная тревога. Жителей и гостей города призывают находиться в безопасных местах.

Напомним, ранее российские кафиры обстреляли Корабельный и Днепровский районы Херсона. Есть погибший и раненый.

КАБ обстрел Днепр
