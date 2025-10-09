В Днепре раздался взрыв: сообщали об управляемой авиабомбе
В Днепре около 17:50 раздался взрыв. Это произошло во время воздушной тревоги
Об этом сообщают в местных Telegram-каналах, передает RegioNews.
В мониторинговых каналах сообщали о реактивной управляемой авиабомбе. После взрыва в небе появился густой чёрный дым. О последствиях атаки пока неизвестно.
Следует отметить, что по состоянию на 18:20 в городе снова воздушная тревога. Жителей и гостей города призывают находиться в безопасных местах.
Напомним, ранее российские кафиры обстреляли Корабельный и Днепровский районы Херсона. Есть погибший и раненый.
