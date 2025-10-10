В Україні вдруге за ніч оголосили масштабну повітряну тривогу
В Україні вночі 10 жовтня вдруге оголосили масштабну повітряну тривогу через загрозу застосування російських аеробалістичних ракет типу "Кинджал", які запускають із винищувача МіГ-31К
Про це повідомили Повітряні сили, передає RegioNews.
"Вся Україна – ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К з ае "Саваслейка”, – йдеться у повідомленні.
Ще з вечора 9 жовтня російські війська розпочали нову хвилю атак по території України.
Під прицілом опинився Київ – у місті протягом ночі кілька разів лунали вибухи.
Нагадаємо, у четвер, 9 жовтня, у Дніпрі близько 17:50 пролунав вибух. Це сталось під час повітряної тривоги. У моніторингових каналах повідомляли про реактивну керовану авіабомбу. Після вибуху в небі з'явився густий чорний дим.
Україна втратила близько 60% газового видобутку через масовані удари РФ 3 жовтняВсі новини »
09 жовтня 2025, 21:56Стало відомо, навіщо РФ б'є по українській залізниці
09 жовтня 2025, 16:39В Укрзалізниці відреагували на повідомлення про влучання у пасажирський потяг на Чернігівщині
09 жовтня 2025, 14:11
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
01 жовтня 2025
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Дадуть Україні "Томагавки" чи ні, налякає це Путіна чи ні, піде він на мобілізацію чи ні…
26 вересня 2025
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Атаки на навчальні полігони мають для російських агресорів, на жаль, подвійну ефективність
У Чорноморську на Одещині відновили електропостачання після російської атаки
10 жовтня 2025, 09:55Нічний обстріл Запоріжжя: кількість постраждалих зросла
10 жовтня 2025, 09:47Кремль посилює мобілізацію на ТОТ Запоріжжя, – Андрющенко
10 жовтня 2025, 09:46У Броварах уламки ворожого БпЛА впали на мінімаркет
10 жовтня 2025, 09:40Росія масовано атакувала енергетику України: в низці областей – аварійні відключення
10 жовтня 2025, 09:31Київ у транспортному хаосі: ціни на таксі злетіли до небес
10 жовтня 2025, 09:22Росіяни вдарили по багатоповерхівці в Херсоні: в МВА показали наслідки
10 жовтня 2025, 09:15Масований обстріл Запоріжжя: росіяни атакували місто ракетами, КАБами і дронами
10 жовтня 2025, 09:02Російські обстріли на Донеччині: троє людей загинули, 11 – поранені
10 жовтня 2025, 08:52На Полтавщині через ворожу атаку пошкоджений енергооб’єкт: частина області залишилася без світла
10 жовтня 2025, 08:46
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Всі блоги »