В Україні вдруге за ніч оголосили масштабну повітряну тривогу

В Україні вночі 10 жовтня вдруге оголосили масштабну повітряну тривогу через загрозу застосування російських аеробалістичних ракет типу "Кинджал", які запускають із винищувача МіГ-31К

Про це повідомили Повітряні сили, передає RegioNews.

"Вся Україна – ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К з ае "Саваслейка”, – йдеться у повідомленні.

Ще з вечора 9 жовтня російські війська розпочали нову хвилю атак по території України.

Під прицілом опинився Київ – у місті протягом ночі кілька разів лунали вибухи.

Нагадаємо, у четвер, 9 жовтня, у Дніпрі близько 17:50 пролунав вибух. Це сталось під час повітряної тривоги. У моніторингових каналах повідомляли про реактивну керовану авіабомбу. Після вибуху в небі з'явився густий чорний дим.