Иллюстративное фото

На внутреннем рынке пшеницы фиксируют недостаток. При этом эксперты отмечают, что это традиционно наблюдается в период октября-ноября

Об этом сообщает "Агро-Бизнес", передает RegioNews.

Эксперты аналитического кооператива "Пуск" отметили, что на 6 октября экспорт пшеницы из Украины составляет 115 тысяч тонн. Пока динамику называют стабильной. При этом трейдеры уже начинают испытать затруднения. В частности, из-за ряда предложений зерна на внутреннем рынке.

"Октябрь-ноябрь традиционно слабы месяцы с точки зрения предложения. В этот период цена обычно растет, поэтому производители не спешат с продажами", - говорят эксперты.

За прошлую неделю стоимость пшеницы выросла на 1-3 доллара за тонну. При этом Продовольственная пшеница 2-3 класса торгуется в диапазоне 200-225 долларов за тонну, а фуражная – 206-211 долларов за тонну.

"К концу октября продовольственная пшеница может вернуться к уровню $230 за тонну. Сезонная модель показывает, что в январе-феврале ожидается дальнейший рост - до $250-260 за тонну CPT порт для пшеницы третьего класса. То есть потенциал для дальнейшего роста составляет около $30 за тонну", - прогнозируют аналитики.

