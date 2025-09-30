Фото из открытых источников

Об этом сообщает 24 телеканал, передает RegioNews.

По состоянию на конец сентября цены на фуражную кукурузу нового урожая фиксируются преимущественно в пределах 8600 – 9800 гривен за тонну на условиях CPT (перевозка оплачена до). Если сравнивать с прошлой неделей, это уже на 100-200 гривен за тонну дороже.

Это объясняют, в частности, активным спросом трейдеров. Они ведь сейчас пытаются обеспечить себя зерном для дальнейших операций. При этом на экспортном рынке цены растут: это подталкивает подорожание и внутренний рынок.

Также одна из причин состоит в том, что аграрии недостаточно активно предлагают зерно на продажу. Тем самым они сдерживают реализацию в ожидании дальнейшего повышения цен или лучших условий.

Напомним, ранее в USDA поделились новым прогнозом по урожаю пшеницы в мире. Речь идет о периоде 2025-2026 годов. Прогноз урожая пшеницы в Украине повысили до 23 млн т (+1 млн т). Экспорт ожидают на уровне 15 млн т (-0,5 млн т), конечные запасы – 1,93 млн т (+1 млн т).