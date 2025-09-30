08:33  30 сентября
Избиение ветерана на Львовщине: полиция устанавливает детали инцидента
07:10  30 сентября
На Харьковщине из-за взрыва боеприпаса пострадал подросток
01:55  30 сентября
"Очень сложно": певица Надя Дорофеева откровенно рассказала о своей диете
30 сентября 2025, 10:15

Украинская фуражная кукуруза дорожает: какие причины

30 сентября 2025, 10:15
Фото из открытых источников
Украинская фуражная кукуруза нового урожая стала дороже. В частности, это объясняют активным спросом со стороны трейдеров

Об этом сообщает 24 телеканал, передает RegioNews.

По состоянию на конец сентября цены на фуражную кукурузу нового урожая фиксируются преимущественно в пределах 8600 – 9800 гривен за тонну на условиях CPT (перевозка оплачена до). Если сравнивать с прошлой неделей, это уже на 100-200 гривен за тонну дороже.

Это объясняют, в частности, активным спросом трейдеров. Они ведь сейчас пытаются обеспечить себя зерном для дальнейших операций. При этом на экспортном рынке цены растут: это подталкивает подорожание и внутренний рынок.

Также одна из причин состоит в том, что аграрии недостаточно активно предлагают зерно на продажу. Тем самым они сдерживают реализацию в ожидании дальнейшего повышения цен или лучших условий.

Напомним, ранее в USDA поделились новым прогнозом по урожаю пшеницы в мире. Речь идет о периоде 2025-2026 годов. Прогноз урожая пшеницы в Украине повысили до 23 млн т (+1 млн т). Экспорт ожидают на уровне 15 млн т (-0,5 млн т), конечные запасы – 1,93 млн т (+1 млн т).

аграрии цены
