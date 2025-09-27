Фото из открытых источников

Несмотря на то, что в мире тенденция понижения цен на растительные масла и ожидания увеличения предложений, в Украине цены на подсолнечник остаются на высоком уровне. Среди причин называют задержку уборки и низкую урожайность

Об этом сообщает "Агро-Бизнес", передает RegioNews.

Цены спроса на подсолнечник в Украине остаются на уровне 26 500-27 500 грн/т или 565-585 $/т без НДС (для масличности 50%) с доставкой на завод. При этом часть переработчиков все же решила снизить цены на фоне роста предложения и очередей на заводах.

"Следует также учесть, что цены спроса на масло в Украине за неделю снизились на 10 $/т до 1170-1180 $/т с доставкой в порты Черного моря в сентябре - октябре на фоне резкого снижения цен на российское масло до 1150-1160$/т FOB. При этом цены спроса на поставки в ноябре – декабре в порты Черного моря снизились до уровня 1140-1160 $/т", - говорят аналитики.

В то же время, международный рынок ожидает резкого роста предложения растительных масел и шротов из Аргентины после временной отмены экспортных пошлин, и покупатели занимают выжидательные позиции.

"Поэтому не стоит надеяться на новые активные продажи украинской продукции по высоким ценам, что привело к снижению цен спроса на подсолнечный шрот на 10-20 $/т до 205-210 $/т с доставкой в порт", - считают эксперты.

