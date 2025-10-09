Ілюстративне фото

На внутрішньому ринку пшениці фіксують дефіцит. При цьому експерти зазначають, що це традиційно спостерігають в період жовтня-листопада

Про це повідомляє "Агро-Бізнес", передає RegioNews.

Експерти аналітичного кооперативу "Пуск" зазначили, що станом на 6 жовтня експорт пшениці з України становить 115 тисяч тонн. Наразі динаміку називають стабільною. При цьому трейдери вже починають відчути труднощі. Зокрема, через низку пропозицію зерна на внутрішньому ринку.

"Жовтень-листопад традиційно є слабкими місяцями з точки зору пропозиції. В цей період ціна зазвичай зростає, тому виробники не поспішають із продажами", - кажуть експерти.

За минулий тиждень вартість пшениці зросла на 1-3 долари за тонну. При цьому Продовольча пшениця 2-3 класу торгується в діапазоні 200-225 доларів за тонну, а фуражна - 206-211 доларів за тонну.

"На кінець жовтня продовольча пшениця може повернутися до рівня $230 за тонну. Сезонна модель показує, що у січні-лютому очікується подальше зростання – до $250-260 за тонну CPT порт для пшениці третього класу. Тобто потенціал для подальшого зростання становить близько $30 за тонну", - прогнозують аналітики.

