Иллюстративное фото

Сбор ржи в Украине в этом году может не покрыть потребности хлебопекарного производства. Оказалось, что урожай в этом году был меньше, чем объемы внутреннего потребления

Об этом сообщает "Агро-Бизнес", передает RegioNews .

По словам президента Всеукраинской ассоциации пекарей Александра Ткаченко, уже в начале следующего года та рожь, которая была собрана, просто закончится. После этого производители будут вынуждены закупать ржаную муку или зерно ржи за границей. В частности, в Польше или Балтии.

"Мы уже сталкивались с подобной ситуацией в этом году весной. У части пекарей не было запасов и вынуждена была покупать импортную муку, но в этом году это произойдет еще быстрее, поскольку, в отличие от прошлого года, в этом сезоне почти отсутствуют переходные остатки, а урожай уменьшился", - говорит эксперт.

Напомним, ранее в USDA поделились новым прогнозом по урожаю пшеницы в мире. Речь идет о периоде 2025-2026 годов. Прогноз урожая пшеницы в Украине повысили до 23 млн т (+1 млн т). Экспорт ожидают на уровне 15 млн т (-0,5 млн т), конечные запасы – 1,93 млн т (+1 млн т).