В Україні протягом останніх трьох років багато виробників зробили ставку на цибулю. Проте стабільного зростання цін не сталось

Про це повідомляє "24 канал", передає RegioNews.

Координатор проєкту EastFruit Weekly Ukraine Олександр Хорев ззаначив, що ціни не будуть високими, якщо буде надвиробництво. Тобто, коли пропозиція перевищує попит. При цьому експерт вважає, що ситуація з вартістю цибулі може змінитися навесні.

Скільки коштує кілограм цибулі в середньому в українських супермаркетах:

Auchan 8,99 гривні;

8,99 гривні; Novus 8,99 гривні;

8,99 гривні; Megamarket 12,90 гривні;

12,90 гривні; АТБ 8,85 гривні;

8,85 гривні; Сільпо 9,80 гривні.

Нагадаємо, раніше експерти пояснювали, чому змінюються ціни на цибулю. Через затяжні дощі в період жнив якість овочів серйозно постраждала. Тому багато фермерів були вимушені якнайшвидше реалізувати товар та знижувати ціни. При цьому цибулю високої якості деякі виробники тримають у сховищах в очікуванні вищих цін.