15:49  09 жовтня
Синоптик попередила про погіршення погоди в Україні
13:01  09 жовтня
Скандал на Івано-Франківщині: працівниця ТЦК відмовилася спілкуватися з родичкою загиблого воїна
12:27  09 жовтня
У Чернівцях розпочинають опалювальний сезон
UA | RU
UA | RU
09 жовтня 2025, 23:00

Ціни на цибулю скачуть: скільки коштує кілограм у супермаркетах

09 жовтня 2025, 23:00
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото
Читайте также
на русском языке

В Україні протягом останніх трьох років багато виробників зробили ставку на цибулю. Проте стабільного зростання цін не сталось

Про це повідомляє "24 канал", передає RegioNews.

Координатор проєкту EastFruit Weekly Ukraine Олександр Хорев ззаначив, що ціни не будуть високими, якщо буде надвиробництво. Тобто, коли пропозиція перевищує попит. При цьому експерт вважає, що ситуація з вартістю цибулі може змінитися навесні.

Скільки коштує кілограм цибулі в середньому в українських супермаркетах:

  • Auchan 8,99 гривні;
  • Novus 8,99 гривні;
  • Megamarket 12,90 гривні;
  • АТБ 8,85 гривні;
  • Сільпо 9,80 гривні.

Нагадаємо, раніше експерти пояснювали, чому змінюються ціни на цибулю. Через затяжні дощі в період жнив якість овочів серйозно постраждала. Тому багато фермерів були вимушені якнайшвидше реалізувати товар та знижувати ціни. При цьому цибулю високої якості деякі виробники тримають у сховищах в очікуванні вищих цін.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
ціни овочі
М'ясо рекордно подорожчало: що відбувається з цінами
09 жовтня 2025, 01:55
В Україні змінились ціни на капусту: скільки тепер коштує кілограм
08 жовтня 2025, 23:55
В Україні втратили половину врожаю ягід - чому так сталось
08 жовтня 2025, 23:00
Всі новини »
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
01 жовтня 2025
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Дадуть Україні "Томагавки" чи ні, налякає це Путіна чи ні, піде він на мобілізацію чи ні…
26 вересня 2025
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Атаки на навчальні полігони мають для російських агресорів, на жаль, подвійну ефективність
В Україні подорожчає пшениця: що відбувається на ринку
09 жовтня 2025, 23:30
Зеленський пригрозив керівникам областей звільненням
09 жовтня 2025, 22:32
На Вінниччині проректор університету "приховала" від декларування 3 будинки, 4 земельні ділянки і майже 4 млн грн
09 жовтня 2025, 22:14
Посадовця Бюро економічної безпеки підозрюють у веденні бізнесу на окупованій Луганщині
09 жовтня 2025, 21:59
Україна втратила близько 60% газового видобутку через масовані удари РФ 3 жовтня
09 жовтня 2025, 21:56
На Рівненщині чоловік вдарив поліцейського ножем: правоохоронці відкрили вогонь
09 жовтня 2025, 21:55
У Чернівецькій області діти пошкодили могили та хрест на цвинтарі
09 жовтня 2025, 21:41
Суд Києва залишив під вартою нардепа Шевченка, якого підозрюють у держзраді
09 жовтня 2025, 21:34
На Кіровоградщині ФОП підозрюють у заволодінні 1,7 млн грн під час постачання неякісного вугілля
09 жовтня 2025, 21:25
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Сергій Фурса
Остап Дроздов
Всі блоги »