Військові, які перебували у полоні, отримуватимуть 50 000 грн щомісяця
Як передає RegioNews, про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.
"Рада підтримала важливий законопроєкт №13627 колеги Анни Пуртової. За – 244", – йдеться у повідомленні.
Згідно документа військові, які після звільнення з полону потребують тривалого стаціонарного лікування (понад 30 днів), отримуватимуть щомісячну виплату у розмірі 50 000 грн.
Виплати здійснюватимуться протягом перших трьох місяців лікування.
Законопроєкт також врегульовує порядок видачі довідок про травми чи захворювання, отримані під час полону, щоб уникнути бюрократичних перепон і різного трактування норм.
