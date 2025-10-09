13:57  09 жовтня
У Києві будуть судити чоловіка, який вбив собаку
13:01  09 жовтня
Скандал на Івано-Франківщині: працівниця ТЦК відмовилася спілкуватися з родичкою загиблого воїна
12:27  09 жовтня
У Чернівцях розпочинають опалювальний сезон
09 жовтня 2025, 13:24

Військові, які перебували у полоні, отримуватимуть 50 000 грн щомісяця

09 жовтня 2025, 13:24
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Військові після полону отримуватимуть 50 000 гривень щомісяця

Як передає RegioNews, про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

"Рада підтримала важливий законопроєкт №13627 колеги Анни Пуртової. За – 244", – йдеться у повідомленні.

Згідно документа військові, які після звільнення з полону потребують тривалого стаціонарного лікування (понад 30 днів), отримуватимуть щомісячну виплату у розмірі 50 000 грн.

Виплати здійснюватимуться протягом перших трьох місяців лікування.

Законопроєкт також врегульовує порядок видачі довідок про травми чи захворювання, отримані під час полону, щоб уникнути бюрократичних перепон і різного трактування норм.

Нагадаємо, Рада підтримала направлення підрозділів ЗСУ до інших держав. Відповідне рішення підтримали 282 народні депутати.

