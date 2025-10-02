10:37  02 октября
02 октября 2025, 10:33

Кабмин обновил порядок получения статуса УБД: что нужно знать

02 октября 2025, 10:33
Кабинет министров принял ряд изменений в порядок предоставления и лишения статуса участника боевых действий (УБД), что должно упростить доступ к услуге для ветеранов и их семей

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, передает RegioNews.

В частности, упрощен порядок предоставления статуса УБД лицам, принимавшим непосредственное участие в антитеррористической операции или мерах по защите национальной безопасности и обороны Украины, а также в отпоре агрессии РФ в Донецкой и Луганской областях.

Изъято требование в электронном заявлении по указанию формы и способа получения удостоверения, поскольку при подаче через Портал "Дия" или Единый государственный реестр ветеранов войны невозможно оформить бумажное удостоверение без фотографии.

Также обновлена бумажная форма заявления на статус УБД и расширен круг лиц, которые могут запрашивать сведения из Единого государственного реестра ветеранов войны, в том числе родителей пленных и лиц, пропавших без вести.

Министерство по делам ветеранов отмечает, что новые правила сокращают бюрократию и делают процедуру получения удостоверения УБД более доступной. Теперь ветераны и добровольцы могут получить удостоверение через ЦНАП поближе к дому, а семьи пленных и пропавших – скорее получать необходимые данные.

Напомним, находившиеся в российском плену участники движения сопротивления также имеют право на получение статуса участника боевых действий. Изменения в соответствующий порядок в марте внес Кабинет Министров.

