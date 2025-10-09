Рада поддержала направление подразделений ВСУ в другие государства
Верховная Рада 9 октября окончательно поддержала законопроект президента Владимира Зеленского об отправке подразделений ВСУ в другие государства. Соответствующее решение поддержали 282 народных депутата
Об этом сообщил народный депутат Украины Алексей Гончаренко, передает RegioNews.
Законопроект предусматривает отправку украинских военных кораблей и экипажей для выполнения задач за рубежом в рамках международного сотрудничества и подготовки флота.
В частности, в Турцию будет направлен корвет Военно-Морских Сил ВСУ "Гетман Иван Мазепа" (типа Ada) в составе штатного экипажа численностью до 106 военнослужащих.
В Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии отправятся пять противоменных кораблей:
- "Черкассы" (типа Sandown) – экипаж до 39 военных;
- "Чернигов" (типа Sandown) – экипаж до 39 военных;
- "Мариуполь" (типа Alkmaar) – экипаж в 39 военных;
- "Мелитополь" (типа Alkmaar) – экипаж в 39 военных;
- "Геническиск" (типа Alkmaar) – экипаж в 39 военных.
Кроме того, в Великобританию будет направлено управление 1-го дивизиона противоминных кораблей Флотилии ВМС ВСУ, в состав которого входит штаб противоминных действий – всего до 20 военнослужащих.
Как уже отмечалось, этот законопроект направлен на обеспечение выполнения Украиной международных обязательств, участие в учениях и совместных операциях с партнерами НАТО, а также подготовку экипажей и техники к расширению возможностей украинского флота.
Напомним, в сентябре Зеленский подал в Верховную Раду законопроект о временном отправлении подразделений ВМС ВСУ в Турцию и Великобританию. Основная цель – обучение и овладение современной военной техникой.