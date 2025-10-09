Рада поддержала направление подразделений ВСУ в другие государства

Фото: Telegram/Железный нардеп

Верховная Рада 9 октября окончательно поддержала законопроект президента Владимира Зеленского об отправке подразделений ВСУ в другие государства. Соответствующее решение поддержали 282 народных депутата

Об этом сообщил народный депутат Украины Алексей Гончаренко, передает RegioNews.

Законопроект предусматривает отправку украинских военных кораблей и экипажей для выполнения задач за рубежом в рамках международного сотрудничества и подготовки флота.

В частности, в Турцию будет направлен корвет Военно-Морских Сил ВСУ "Гетман Иван Мазепа" (типа Ada) в составе штатного экипажа численностью до 106 военнослужащих.

В Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии отправятся пять противоменных кораблей:

"Черкассы" (типа Sandown) – экипаж до 39 военных;

"Чернигов" (типа Sandown) – экипаж до 39 военных;

"Мариуполь" (типа Alkmaar) – экипаж в 39 военных;

"Мелитополь" (типа Alkmaar) – экипаж в 39 военных;

"Геническиск" (типа Alkmaar) – экипаж в 39 военных.

Кроме того, в Великобританию будет направлено управление 1-го дивизиона противоминных кораблей Флотилии ВМС ВСУ, в состав которого входит штаб противоминных действий – всего до 20 военнослужащих.

Как уже отмечалось, этот законопроект направлен на обеспечение выполнения Украиной международных обязательств, участие в учениях и совместных операциях с партнерами НАТО, а также подготовку экипажей и техники к расширению возможностей украинского флота.

Напомним, в сентябре Зеленский подал в Верховную Раду законопроект о временном отправлении подразделений ВМС ВСУ в Турцию и Великобританию. Основная цель – обучение и овладение современной военной техникой.