13:50  09 октября
Россияне атаковали поезд в Черниговской области
13:01  09 октября
Скандал в Ивано-Франковской области: работница ТЦК отказалась общаться с родственницей погибшего воина
12:27  09 октября
В Черновцах начинают отопительный сезон
09 октября 2025, 12:25

Рада поддержала направление подразделений ВСУ в другие государства

09 октября 2025, 12:25
Фото: Telegram/Железный нардеп
Верховная Рада 9 октября окончательно поддержала законопроект президента Владимира Зеленского об отправке подразделений ВСУ в другие государства. Соответствующее решение поддержали 282 народных депутата

Об этом сообщил народный депутат Украины Алексей Гончаренко, передает RegioNews.

Законопроект предусматривает отправку украинских военных кораблей и экипажей для выполнения задач за рубежом в рамках международного сотрудничества и подготовки флота.

В частности, в Турцию будет направлен корвет Военно-Морских Сил ВСУ "Гетман Иван Мазепа" (типа Ada) в составе штатного экипажа численностью до 106 военнослужащих.

В Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии отправятся пять противоменных кораблей:

  • "Черкассы" (типа Sandown) – экипаж до 39 военных;
  • "Чернигов" (типа Sandown) – экипаж до 39 военных;
  • "Мариуполь" (типа Alkmaar) – экипаж в 39 военных;
  • "Мелитополь" (типа Alkmaar) – экипаж в 39 военных;
  • "Геническиск" (типа Alkmaar) – экипаж в 39 военных.

Кроме того, в Великобританию будет направлено управление 1-го дивизиона противоминных кораблей Флотилии ВМС ВСУ, в состав которого входит штаб противоминных действий – всего до 20 военнослужащих.

Как уже отмечалось, этот законопроект направлен на обеспечение выполнения Украиной международных обязательств, участие в учениях и совместных операциях с партнерами НАТО, а также подготовку экипажей и техники к расширению возможностей украинского флота.

Напомним, в сентябре Зеленский подал в Верховную Раду законопроект о временном отправлении подразделений ВМС ВСУ в Турцию и Великобританию. Основная цель – обучение и овладение современной военной техникой.

Россияне атаковали поезд в Черниговской области
09 октября 2025, 13:50
Иповенция под Запорожьем: необычный метод реабилитации для военных
09 октября 2025, 13:44
Семь дней поисков: на Полтавщине нашли тело отца утонувшей семьи
09 октября 2025, 13:39
Находившиеся в плену военные будут получать 50 000 грн ежемесячно
09 октября 2025, 13:24
Нобель как маркер влияния: что означает премия для стратегии Трампа
09 октября 2025, 13:22
"Утеплился" сигаретами: волынянин пытался вывезти в Польшу 200 пачек под одеждой
09 октября 2025, 13:07
Скандал в Ивано-Франковской области: работница ТЦК отказалась общаться с родственницей погибшего воина
09 октября 2025, 13:01
Во время спуска с Говерлы заблудились украинка и американец: их нашли спасатели
09 октября 2025, 12:45
Предприятиям разрешили бронировать людей, у которых неправильно оформлены учетные документы
09 октября 2025, 12:35
В Черновцах начинают отопительный сезон
09 октября 2025, 12:27
