Контрабанда на 11 млн грн: разоблачена группа, которая перевозила элитные часы из Гонконга, Китая и ОАЭ

Фото: Офис Генпрокурора

Правоохранители разоблачили организованную группу из 11 человек, которая занималась контрабандой элитных часов марок "Audemars Piguet" и "Rolex" из Гонконга, Китая и ОАЭ

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

Отмечается, что всем членам группы сообщено о подозрении.

Следствием установлено, что в течение июля 2024 – июня 2025 года группа, в состав которой входили проводники поездов международного сообщения, систематически перевозила часы через таможенную границу Украины, скрывая их в вагонах, без прохождения таможенного контроля. Далее они реализовывались в магазине закрытого типа в Киеве.

Во время обысков изъяты документы, мобильные телефоны и контрабанды, подтверждающие причастность группы к преступлениям.

Общая стоимость контрабанды превышает 11 млн. грн.

Суд избрал меры пресечения:

организатор – содержание под стражей с альтернативой залогу 9 млн грн;

двое пособников – содержание под стражей с альтернативой залогу по 908 тыс. грн;

другие – круглосуточный домашний арест, ночной домашний арест или личное обязательство.

Напомним, на Львовщине таможенники остановили три партии незадекларированных товаров более чем на миллион гривен.

Ранее в регионе на границе также остановили грузовик с товарами на 6 млн грн. Под видом гуманитарной помощи пытались провезти шубы, одежду и медицинское оборудование.