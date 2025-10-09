11:15  09 жовтня
09 жовтня 2025, 10:58

$3,5 млн за "закриття" справи: подробиці викриття прокурора та адвокатів

09 жовтня 2025, 10:58
Фото: НАБУ
НАБУ разом із САП викрили прокурора з Офісу Генерального прокурора та групу адвокатів на підбурюванні до передачі неправомірної вигоди у розмірі 3,5 мільйона доларів США

Про це повідомила пресслужба НАБУ, передає RegioNews.

За даними слідства, кошти призначалися нібито для подальшої передачі прокурорам САП та суддям Вищого антикорупційного суду з метою ухвалення рішення про закриття кримінального провадження, яке розслідують детективи НАБУ.

Так, у період із 10 лютого по 18 вересня 2025 року адвокати, вступивши у злочинну змову з прокурором ОГП, запропонували підозрюваному у справі вирішити питання про її закриття шляхом підкупу посадових осіб. Сума неправомірної вигоди зросла з початкових 2 млн до 3,5 млн дол. США.

Спільники розробили детальний план передачі коштів частинами.

На момент викриття детективами НАБУ прокурор та адвокати отримали від підозрюваного 200 тис. дол. США.

Наразі тривають невідкладні слідчі дії для встановлення всіх учасників схеми та документування їхньої протиправної діяльності.

Попередня правова кваліфікація: ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 369 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, журналісти оприлюднили розслідування про можливі зловживання у львівському управлінні Бюро економічної безпеки. За даними журналістів, керівник оперативного управління БЕБ у Львівській області Роман Мудь міг бути причетний до створення бізнесу, який оформлено на членів його родини.

