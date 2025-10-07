12:44  06 октября
07 октября 2025, 00:30

Популярный осенний овощ дорожает в Украине: почему так произошло и каковы цены

07 октября 2025, 00:30
Популярный осенний овощ подорожал на украинском рынке В частности, это связывают с новыми вызовами для аграрного бизнеса

Об этом сообщает 24 канал, передает RegioNews.

В Украине ощутимо подорожала тыква. Координатор проекта EastFruit Weekly Ukraine Александр Хорев указал, что прямых данных мониторинга не хватает. Поэтому сложно составить точное сравнение с прошлогодним сезоном.

Однако он отметил, что те сорта тыквы, которые выращивались прежде всего для кормовых целей, постепенно вытесняются специальными сортами, нацеленными на кулинарное использование. То есть это баттернат и другие виды, которые популярны на европейском рынке.

Эксперт добавил, что для стабильности цен на тыквы нужно увеличивать производственные площади под рыночные сорта и усовершенствовать логистику и охлаждающие цепи.

В популярных украинских супермаркетах на сегодняшний день в среднем килограмм тыквы стоит:

  • АТБ 17,95 гривны;
  • Сильпо 18 гривен;
  • Varus 17,90 грн.

Напомним, ранее сообщалось об изменениях цен на картофель. С начала осени фиксировали удорожание до 9-16 гривен за килограмм. Причиной называют увеличение украинскими фермерами посевных площадей под картофелем примерно на 20% по сравнению с прошлым годом.

