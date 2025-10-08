Ілюстративне фото

В Україні змінились цінники на білоголову капусту. Виробники пов'язують це з надлишком продукції

Про це повідомляє "Агро-Бізнес", передає RegioNews.

Станом на 8 жовтня білоголову капусту продають від 5 до 10 гривень за кілограм. Це в середньому на 16% дешевше, аніж було минулого тижня.

Експерти зауважили, що більшість господарств продовжує збирати врожай, внаслідок чого пропозиція більшає. При цьому попит лишається низьким. Якщо порівнювати з минулим роком, то ціни нижче на 66% в середньому.

"Учасники ринку не виключають, що ціна на цю продукцію знижуватиметься й надалі, оскільки багато господарств завдяки поліпшенню погодних умов активно ведуть збір урожаю. Як результат, поступове зростання поставок капусти на ринок змушуватиме аграріїв і надалі поступатися ціною, якщо ситуація з темпами збуту не зміниться", - кажуть аналітики.

Нагадаємо, раніше повідомлялось про зміни цін на картоплю. З початку осені фіксували подорожчання до 9-16 гривень за кілограм. Причиною називають збільшення українськими фермерами посівних площ під картоплею приблизно на 20% порівняно з минулим роком.