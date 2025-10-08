Ілюстративне фото

У 2025 році в Україні був складний сезон ягід. Майже 50% врожаю втрачено

Про це повідомляє "Агро-Бізнес", передає RegioNews.

Ганна Луцько, консультантка з агрономічних питань, пояснила, що причиною стали заморозки та інші погодні ризики. При цьому виробники, які зберегли врожай, змогли досягти рекордних прибутків.

За словами експерти, найбільші втрати були у Бориспільському районі Київщини – до 70% урожаю лохини загинуло ще взимку, а решту в липні знищив град. На Волині втрачено 80-90% врожаю. Це стосується навіть чорниці в лісах. У Львівській області холод пошкодив близько 20% насаджень, але гірські плантації врятували частину врожаю. Івано-Франківщина та Закарпаття зазнали мінімальних втрат, до 15%.

На Дніпропетровщині втратили до 30% суниці. Малини також вдалось зібрати лише половину. При цьому на Черкащині сезон пройшов майже без втрат.

"Середня ціна на органічну лохину торгової марки BigBlue була вище 200 грн за кілограм. Зараз за кілограм якісної замороженої малини пропонують 4-4,5 євро, а органічної – 5-6,5 євро", - зауважила експертка.

Вона також додала, що в Україні зараз зростає споживання органічних ягід.

Нагадаємо, в Україні споживча ціна яєць зросла на 2,3%. Таким чином, за десяток яєць середня вартість у серпні становила 55,78 гривні.