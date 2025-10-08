В ОП назвали умову, за якої росіяни відчують війну

Михайло Подоляк. Фото: ТСН

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що для того, аби росіяни відчули на собі наслідки війни, Україні необхідні далекобійні ракети Tomahawk, крилаті ракети «Фламінго» та важкі безпілотники

Про це Подоляк написав у Telegram, передає RegioNews.

За його словами, на фронті тривають важкі бої, але російські сили не домоглися значного просування, тому Москва продовжує застосовувати масовані нічні атаки дронами і ракетами, удари по енергетичній інфраструктурі та житлових кварталах у Чернігові, Сумах, Харкові й Дніпрі.

Подоляк підкреслив, що ставлення росіян до війни зміниться тоді, коли вибухи почнуть звучати в центральному федеральному окрузі РФ, а не лише в прикордонних регіонах на кшталт Бєлгорода, — і зазначив, що зростання кількості та руйнівної сили ударів збільшує соціальну ціну війни для населення РФ.

Тема передачі далекобійних ракет Україні вже обговорювалася у міжнародних колах: у США повідомляли про занепокоєння в оточенні президента Дональда Трампа щодо ризиків контролю за їхнім використанням, водночас американський лідер заявляв, що "майже прийняв рішення" щодо Tomahawk.

Президент Володимир Зеленський, за повідомленнями ЗМІ, обговорював це питання з американськими посадовцями, але офіційних підтверджень запитів Києва щодо конкретних систем не робив.

Російська влада вже відреагувала на такі повідомлення, попередивши про ризик "серйозного витка ескалації" у разі постачання далекобійних ракет Україні. За словами Володимира Путіна, це нібито погіршить "позитивні перспективи" у відносинах з низкою країн.

Експерти відзначають, що постачання такого озброєння супроводжується не лише військовими, а й політичними та дипломатичними ризиками, і остаточне рішення залежить від низки міжнародних консультацій і оцінок.

Нагадаємо, адміністрація президента США Дональда Трампа планує надати Києву додаткові розвідувальні дані, щоб допомогти ЗСУ завдавати удари по нафтогазових об'єктах на території Росії. Проте офіційних підтверджень поки немає.