08 жовтня 2025, 13:58

Нардеп Гончаренко: Зеленський назвав "слуг" "деструктивними д*білами"

08 жовтня 2025, 13:58
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Президент України Володимир Зеленський образливо висловився про «Слуг народу»

Як передає RegioNews, про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

"Деструктивні д*біли! Навіщо з ними бачитись?", – навів пряму цитату Володимира Зеленського про зустріч зі "слугами" нардеп Гончаренко.

На думку парламентаря, саме тому Зеленський відмінив зустріч з своїми депутатами.

"Бо навіщо бачитись з "деструктивними д*білами"?", – додав Гончаренко.

За словами депутата, ця фраза Зеленського дуже активно ходить поміж "Слугами народу". Мовляв, усі розчаровані і не розуміють, як так сталось.

Нагадаємо, днями народний депутат Ярослав Железняк повідомив, що Зеленський переніс зустріч зі "Слугами народу", яка мала відбутися на цьому тижні. Причини скасування зустрічі не повідомлялись.

Володимир Зеленський Гончаренко Олексій Олексійович  Слуга народа політика скандал
