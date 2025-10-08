Нардеп Гончаренко: Зеленський назвав "слуг" "деструктивними д*білами"

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Як передає RegioNews, про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

"Деструктивні д*біли! Навіщо з ними бачитись?", – навів пряму цитату Володимира Зеленського про зустріч зі "слугами" нардеп Гончаренко.

На думку парламентаря, саме тому Зеленський відмінив зустріч з своїми депутатами.

"Бо навіщо бачитись з "деструктивними д*білами"?", – додав Гончаренко.

За словами депутата, ця фраза Зеленського дуже активно ходить поміж "Слугами народу". Мовляв, усі розчаровані і не розуміють, як так сталось.

Нагадаємо, днями народний депутат Ярослав Железняк повідомив, що Зеленський переніс зустріч зі "Слугами народу", яка мала відбутися на цьому тижні. Причини скасування зустрічі не повідомлялись.