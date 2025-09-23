11:45  23 сентября
23 сентября 2025, 13:25

Politico: Зеленский концентрирует власть, депутаты и Запад обеспокоены

23 сентября 2025, 13:25
Фото: Офис Президента
На Западе и среди депутатов фракции "Слуга народа" растет беспокойство из-за концентрации власти в руках президента Владимира Зеленского

Об этом пишет издание Politico, передает RegioNews.

В материале указано, что даже западные партнеры в частных разговорах поднимают этот вопрос, хотя публично воздерживаются от критики, чтобы не дать Кремлю дополнительные аргументы для пропаганды.

По данным Politico, на закрытой встрече с фракцией президент критиковал депутатов, активистов и журналистов за якобы недостаточную положительную пропаганду Украины на Западе.

Зеленский отметил, что критика внутри страны отвлекает от войны и поддержки союзников, намекнул на намерение баллотироваться на второй срок и отметил продолжение военных действий.

Депутаты считают стиль руководства слишком персонализированным, а действия против антикоррупционных органов – проблемными.

Читайте также: Какие выводы должны сделать НАБУ, САП и БЭБ после победы "картонной площади"

Президент пообещал больше консультироваться с фракцией, однако члены "Слуги народа" сомневаются в этом. Европейские дипломаты также выразили обеспокоенность по поводу ситуации.

Оппоненты критикуют нетерпимость лидера к ограничениям демократии и критики, в то время как его защитники отмечают необходимость решительных действий из-за войны войны.

Также в публикации отмечается, что "друзья и советники" Зеленского постепенно получают все больше контроля, тогда как те, кто разрешает себе сомнения, критику или демонстрирует независимость, вытесняются из властных кругов.

Напомним, 16 сентября в Офисе Президента состоялась встреча главы государства со "Слугами народа". На встрече было около 150 членов фракции. Зеленский рассказал парламентариям, что если дела на фронте ухудшатся, то "будут трудные решения".

Читайте также: "Тотальная апатия и провал": нардеп о встрече "Слуг" с Президентом

