Politico: Зеленский концентрирует власть, депутаты и Запад обеспокоены

Фото: Офис Президента

На Западе и среди депутатов фракции "Слуга народа" растет беспокойство из-за концентрации власти в руках президента Владимира Зеленского

Об этом пишет издание Politico, передает RegioNews.

В материале указано, что даже западные партнеры в частных разговорах поднимают этот вопрос, хотя публично воздерживаются от критики, чтобы не дать Кремлю дополнительные аргументы для пропаганды.

По данным Politico, на закрытой встрече с фракцией президент критиковал депутатов, активистов и журналистов за якобы недостаточную положительную пропаганду Украины на Западе.

Зеленский отметил, что критика внутри страны отвлекает от войны и поддержки союзников, намекнул на намерение баллотироваться на второй срок и отметил продолжение военных действий.

Депутаты считают стиль руководства слишком персонализированным, а действия против антикоррупционных органов – проблемными.

Президент пообещал больше консультироваться с фракцией, однако члены "Слуги народа" сомневаются в этом. Европейские дипломаты также выразили обеспокоенность по поводу ситуации.

Оппоненты критикуют нетерпимость лидера к ограничениям демократии и критики, в то время как его защитники отмечают необходимость решительных действий из-за войны войны.

Также в публикации отмечается, что "друзья и советники" Зеленского постепенно получают все больше контроля, тогда как те, кто разрешает себе сомнения, критику или демонстрирует независимость, вытесняются из властных кругов.

Напомним, 16 сентября в Офисе Президента состоялась встреча главы государства со "Слугами народа". На встрече было около 150 членов фракции. Зеленский рассказал парламентариям, что если дела на фронте ухудшатся, то "будут трудные решения".

