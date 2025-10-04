Иллюстративное фото

Сырье молоко в Европе стало дешеветь. Однако с украинским рынком ситуация не столь однозначна

Об этом сообщает 24 канал, передает RegioNews.

На минувшей неделе спотовые цены в Нидерландах и Германии упали до 30 евроцентов за килограмм. При этом ожидаются изменения на первичном рынке. В Польше также обсуждается снижение цен до 10 евроцентов. В среднем это может привести к коррекции в 4–5 евроцентов.

При этом эксперты объясняют, что в Украине основное внимание уделено стабилизации внутреннего рынка. В частности, обсуждается остановка роста закупочных цен на молоко осенью, а также повышение отпускных цен на молочную продукцию для дистрибьюторов.

Напомним, в Украине потребительская цена яиц выросла на 2,3%. Таким образом, за десяток яиц средняя стоимость в августе составила 55,78 грн.