21:59  07 жовтня
В Одесі чоловік кинув гранати у людей
20:30  07 жовтня
У Дніпрі чоловік вкрав скутер та влаштував втечу від поліції
17:59  07 жовтня
Завтра в Україні прогнозують дощі та сильний вітер
08 жовтня 2025, 02:30

В Україні знову змінились ціни на огірки: скільки доведеться витрачати на кілограм

08 жовтня 2025, 02:30
Ілюстративне фото
В Україні знову змінились ціни на огірки. Вартість піднялась в середньому на 14%

Про це повідомляє Агро-Бізнес, передає RegioNews.

Огірки на українському ринку на 14% дорожче, аніж минулого тижня. В середньому тепличні комбінати пропонували огірки на продаж по 35-55 гривень за кілограм.

Експерти пояснюють подорожчання обмеженою пропозицією та високим попитом. При цьому вибірки помітно знизились через погіршення погодних умов. Крім того, впливає відсутність конкуренції з боку імпорту.

Однак якщо порівнювати з минулим роком, нинішні ціни на 23% менше в середньому. При цьому виробники очікують чергове підвищення цін на місцевий огірок може призвести до різкого збільшення постачання імпортної продукції.

Нагадаємо, в Україні споживча ціна яєць зросла на 2,3%. Таким чином, за десяток яєць середня вартість у серпні становила 55,78 гривні.

03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
01 жовтня 2025
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Дадуть Україні "Томагавки" чи ні, налякає це Путіна чи ні, піде він на мобілізацію чи ні…
26 вересня 2025
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Атаки на навчальні полігони мають для російських агресорів, на жаль, подвійну ефективність
24 вересня 2025
Передчуття громадянської війни? У що може розвинутися битва при Калуському ТЦК
Владі пора змінювати підхід до мобілізації, інакше воююча з окупантами Україна скотиться і до громадянського протистояння
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Вадим Денисенко
Тарас Загородній
Остап Дроздов
