Ілюстративне фото

В Україні знову змінились ціни на огірки. Вартість піднялась в середньому на 14%

Про це повідомляє Агро-Бізнес, передає RegioNews.

Огірки на українському ринку на 14% дорожче, аніж минулого тижня. В середньому тепличні комбінати пропонували огірки на продаж по 35-55 гривень за кілограм.

Експерти пояснюють подорожчання обмеженою пропозицією та високим попитом. При цьому вибірки помітно знизились через погіршення погодних умов. Крім того, впливає відсутність конкуренції з боку імпорту.

Однак якщо порівнювати з минулим роком, нинішні ціни на 23% менше в середньому. При цьому виробники очікують чергове підвищення цін на місцевий огірок може призвести до різкого збільшення постачання імпортної продукції.

Нагадаємо, в Україні споживча ціна яєць зросла на 2,3%. Таким чином, за десяток яєць середня вартість у серпні становила 55,78 гривні.