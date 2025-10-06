12:44  06 октября
06 октября 2025, 23:00

Что будет в Украине с ценами на борщовый набор

06 октября 2025, 23:00
Иллюстративное фото
В Украине регулярно меняются цены на популярные овощи. Однако сейчас стоимость основных видов овощей достигла пика снижения

Об этом сообщает "24 телеканал", передает RegioNews.

Аналитик "Украинского клуба аграрного бизнеса" Максим Гопка сейчас на овощном рынке в Украине происходит стабилизация цен. Стоимость овощного набора уменьшилась на 30%, если сравнивать с прошлым годом.

"Цены на картофель, морковь, лук, свеклу меньше, чем в прошлом. В ближайшее время цены будут стабильными, сейчас пик предложения и цены максимально низкие учитывая ситуацию с погодой во время выращивания урожая", - говорит эксперт.

При этом он добавил, что некоторые овощи из почвы еще продолжают убирать, однако осталось немного, уборочная кампания почти завершена.

Отмечается, что сейчас в среднем цены на овощи таковы:

  • Капуста 500 г 6,13 гривны;
  • Свекла 200 г 2,20 гривны;
  • Картофель 300 граммов 5,82 гривны;
  • Морковь 200 г 2,43 гривны;
  • Лук репчатый 150 граммов 1,86 гривны;
  • Помидоры красные 300 г 21,23 гривны;
  • Масло рафинированное 30 граммов 2,88 гривны;
  • Свинина ребра 400 г 92,20 гривны.

Напомним, в Украине потребительская цена яиц выросла на 2,3%. Таким образом, за десяток яиц средняя стоимость в августе составила 55,78 грн.

