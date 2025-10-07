Завтра в Украине прогнозируют дожди и сильный ветер

иллюстративное фото: из открытых источников

В среду в Украине прогнозируют дожди, сильный ветер и контрастную температуру воздуха

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прогноз Натальи Диденко.

По ее словам, из-за активного южного циклона с центром над нашим Крымом и деятельности атмосферных фронтов практически везде будет облачная облачная погода.

Наиболее интенсивными дожди предполагаются в южных регионах.

На востоке, а во второй половине дня и западе Украины существенные осадки завтра маловероятны.

Сильный ветер до штормовых порывов возможен на юге, на востоке, в центре.

Что касается температуры воздуха, то на западе днем ожидается +9…+12 градусов.

На востоке и юго-востоке воздух прогреется до +15…+20 градусов.

В центре ожидается от +12 до +19 градусов.

На севере столбики термометров покажут +13…+16 градусов.

В Киеве 8 октября ожидается облачная влажная погода, местами дождь. В течение дня ожидается до +15 градусов.

Ранее синоптик Наталья Диденко предупредила об ухудшении погодных условий в нескольких областях. По ее данным, во вторник, 7 октября, дожди ожидаются в Одесской, Винницкой, а также в Тернопольской и Хмельницкой областях.