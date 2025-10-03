Фото: иллюстративное

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр, передает RegioNews.

Ночью умеренные осадки возможны в большинстве западных областей, а также в Одесской и Винницкой областях. Днем дожди охватят большую часть страны, кроме востока, причем в Одесской, Николаевской и Херсонской областях местами ожидаются значительные дожди с грозами. В северных регионах вероятен небольшой дождь.

Ветер преимущественно юго-восточный, его скорость составит 7-12 м/с. На юго-востоке ночью и на востоке днем местами прогнозируют порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться от 5 до 10° тепла, днем в большинстве областей ожидается 12-17°, на востоке и юге – до 20°.

Над страной облачно с прояснениями

В Карпатах прогнозируется дождь, который ночью может перейти в мокрый снег. Температура на высокогорье ночью около 0°, днем прогреется до 1-6° тепла.

В Киевской области и столице погода будет преимущественно облачной с прояснениями. Ночью осадков не ожидается, днем возможен небольшой дождь. Ветер восточный и юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью будет колебаться от 5 до 10° в области и 6-8° в Киеве, днем ожидается около 12-17° на территории региона и примерно 15° в столице.

Напомним, в Одессе ожидается новая волна сильных дождей, которая может превысить месячную норму осадков на 200%. Синоптики предупреждают о риске подтоплений вдоль всей береговой линии и возможном осложнении ситуации в уже пострадавших районах.