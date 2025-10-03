20:20  03 октября
Грозы на юге и мокрый снег в Карпатах: чего ожидать от погоды 4 октября
20:45  03 октября
В Киеве судили мужчину, работавшего на россиян
16:26  03 октября
На Черниговщине трое детей и женщина отравились угарным газом
UA | RU
UA | RU
03 октября 2025, 20:20

Грозы на юге и мокрый снег в Карпатах: чего ожидать от погоды 4 октября

03 октября 2025, 20:20
Читайте також українською мовою
Фото: иллюстративное
Читайте також
українською мовою

4 октября в Украине ожидается облачная погода с прояснениями

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр, передает RegioNews.

Ночью умеренные осадки возможны в большинстве западных областей, а также в Одесской и Винницкой областях. Днем дожди охватят большую часть страны, кроме востока, причем в Одесской, Николаевской и Херсонской областях местами ожидаются значительные дожди с грозами. В северных регионах вероятен небольшой дождь.

Ветер преимущественно юго-восточный, его скорость составит 7-12 м/с. На юго-востоке ночью и на востоке днем местами прогнозируют порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться от 5 до 10° тепла, днем в большинстве областей ожидается 12-17°, на востоке и юге – до 20°.

Над страной облачно с прояснениями

В Карпатах прогнозируется дождь, который ночью может перейти в мокрый снег. Температура на высокогорье ночью около 0°, днем прогреется до 1-6° тепла.

В Киевской области и столице погода будет преимущественно облачной с прояснениями. Ночью осадков не ожидается, днем возможен небольшой дождь. Ветер восточный и юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью будет колебаться от 5 до 10° в области и 6-8° в Киеве, днем ожидается около 12-17° на территории региона и примерно 15° в столице.

Напомним, в Одессе ожидается новая волна сильных дождей, которая может превысить месячную норму осадков на 200%. Синоптики предупреждают о риске подтоплений вдоль всей береговой линии и возможном осложнении ситуации в уже пострадавших районах.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Украина погода прогноз Дожди гроза мокрый снег ветер
Стихия возвращается: Одессу накроет сильный дождь – ожидается превышение нормы осадков на 200%
03 октября 2025, 19:30
Украина вернула 22 детей с оккупированных территорий: все подробности
03 октября 2025, 19:26
СБУ подтвердила: подозреваемый в убийстве Парубия работал на РФ
03 октября 2025, 17:35
Все новости »
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
01 октября 2025
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
Дадут Украине "Томагавки" или нет, испугает это Путина или нет, пойдет ли он на мобилизацию или нет…
26 сентября 2025
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Атаки на учебные полигоны имеют для российских агрессоров, к сожалению, двойную эффективность
24 сентября 2025
Предчувствие гражданской войны? Во что может перерасти битва у Калушского ТЦК
Властям пора менять подход к мобилизации, иначе воюющая с оккупантами Украина скатится и к гражданскому противостоянию
В Днепропетровской области остановили часть пригородных поездов: кого коснутся изменения
03 октября 2025, 21:13
ССО поразили ключевые объекты ПВО врага на территории РФ
03 октября 2025, 21:10
Конфликт со смертельным исходом: в Харьковской области мужчине дали условный срок за убийство военного
03 октября 2025, 21:05
"Директор" школы на Херсонщине осудили за работу на врага
03 октября 2025, 20:55
Здание Харьковской ОВА нельзя сносить: архитектор объяснил причину
03 октября 2025, 20:49
В Киеве судили мужчину, работавшего на россиян
03 октября 2025, 20:45
Украинские заводы платят в 3 раза больше: электроэнергия в ЕС рекордно дешевле
03 октября 2025, 20:32
Донетчина в темноте: Дружковка, Константиновка и часть Краматорска обесточены из-за обстрелов
03 октября 2025, 20:29
В Киеве осудили мужчину, который "заминировал" здание
03 октября 2025, 20:15
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
Все публикации »
Владимир Фесенко
Остап Дроздов
Вадим Денисенко
Все блоги »