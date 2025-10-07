11:12  07 жовтня
На Житомирщині чоловіка, який убив дружину та 9-річну доньку, взяли під варту
Смертельна ДТП з маршруткою на Рівненщині: легковик після зіткнення перетворився на купу металу
Померла 20-річна українська художня гімнастка Єлизавета Хоровінкіна
07 жовтня 2025, 17:59

Завтра в Україні прогнозують дощі та сильний вітер

07 жовтня 2025, 17:59
ілюстративне фото: з відкритих джерел
У середу в Україні прогнозують дощі, сильний вітер та контрастну температуру повітря

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на прогноз Наталки Діденко.

За її словами, через активний південний циклон з центром над нашим Кримом та діяльність атмосферних фронтів практично скрізь буде волога хмарна погода.

Найбільш інтенсивними дощі передбачаються у південних регіонах.

На сході, а в другій половині дня і на заході України істотні опади завтра малоймовірні.

Сильний вітер до штормових поривів можливий на півдні, сході, у центрі.

Щодо температури повітря, то на заході вдень очікується +9…+12 градусів.

На сході та південному сході повітря прогріється до +15…+20 градусів.

У центрі очікується від +12 до +19 градусів.

На півночі стовпчики термометрів покажуть +13…+16 градусів.

У Києві 8-го жовтня очікується хмарна волога погода, місцями дощ. Протягом дня очікується до +15 градусів.

Раніше синоптик Наталка Діденко попередила про погіршення погоди в кількох областях. За її даними, у вівторок, 7 жовтня, дощі очікуються на Одещині, Вінниччині, а також у Тернопільській та Хмельницькій областях.

