С 10 октября Укрзализныця запускает ежедневный поезд Киев-Бухарест
05 октября 2025, 16:47

Туман на дорогах и облачность над страной: что ожидать от погоды завтра

05 октября 2025, 16:47
Фото: иллюстративное
В Украине 6 октября ожидается облачная погода с небольшими дождями на большинстве территорий, на севере и востоке осадки маловероятны

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр, передает RegioNews.

Ночью и утром местами возможен туман. Ветер переменных направлений до 3-8 м/с. Температура ночью будет 4-9° тепла, на юге страны 8-13°. Днем воздух прогреется до 10-15°, на юге и востоке ожидается 13-18°. В Карпатах ночью пройдут небольшие дожди с мокрым снегом, температура 0-5 градусов тепла, днем ​​3-8 градусов.

Местами возможен туман

В Киевской области синоптики прогнозируют облачность, без существенных осадков. Ночью и утром возможен местный туман. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура по области ночью 4-9°, днем ​​10-15°. В Киеве ночью ожидается 7-9 градусов тепла, днем ​​13-15 градусов.

Подобные погодные условия следует учесть при планировании поездок и пребывании на открытом воздухе, ведь туман может снижать видимость на дорогах и улицах.

Напомним, в Одессе ожидается новая волна сильных дождей, которая может превысить месячную норму осадков на 200%. Синоптики предупреждают о риске подтоплений вдоль всей береговой линии и возможном осложнении ситуации в уже пострадавших районах.

