Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на 7 октября РФ атаковала Украину двумя баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23, 152 ударными БпЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов, около 80 из них – "шахеды"

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 9:00 силы ПВО уничтожили или подавили 88 вражеских беспилотников типа Shahed, "Гербера" и других моделей – на севере и востоке страны.

Зафиксировано попадание двух ракет и 52 ударных дронов на десяти локациях, а также падение обломков сбитых БПЛА на двух местах.

Напомним, российские войска нанесли очередные удары по энергетической и железнодорожной инфраструктуре Украины. Под прицелом находились Полтавская и Сумская области.