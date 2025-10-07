Україна нарощує імпорт газу через російські удари

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Через російські удари Україна збільшить імпорт газу на 30%

Про це повідомила міністерка енергетики Світлана Гринчук, передає RegioNews із посиланням на Liga.net.

За її словами, в України є фінансовий ресурс для того, щоб забезпечити у повному обсязі імпорт газу у жовтні, листопаді, грудні й "за необхідності – в інші місяці".

"З деякими країнами обговорюємо надання нам [фінансування] на грантовій основі саме для збільшення імпорту природного газу", – розповіла міністерка.

Загальна сума фінансування імпорту газу поки невідома.

Як повідомлялось, "Нафтогаз" спільно із ORLEN, готуючись до зими 2025-2026, вже поставив в Україну близько 400 млн куб. м американського скрапленого газу (LNG).