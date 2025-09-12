Украина импортировала 400 миллионов кубометров сжиженного газа из США
«Нефтегаз» совместно с ORLEN, готовясь к зиме 2025-2026, уже поставил в Украину около 400 млн куб. м американского сжиженного газа (LNG)
Как передает RegioNews, об этом сообщила пресс-служба компании.
Импорт американского газа осуществляется через два терминала – Свиноуйсьце в Польше и Клайпеда в Литве.
В целом на середину сентября для поставки в Украину законтрактовано около 450 млн куб. м американского LNG.
Напомним, в конце августа россияне ударили по энергетической и газовой инфраструктуре в шести областях Украины. Пострадали объекты в Сумской, Полтавской, Донецкой, Черниговской, Харьковской и Запорожье.
