Зеленский заявил, что Украина нарастила производство САУ "Богдана"

Как передает RegioNews, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, с начала полномасштабной войны потенциал украинской оборонной промышленности увеличен в десятки раз.

"Наш потенциал в производстве только дронов и ракет в следующем году будет уже 35 миллиардов долларов. Уже на фронте более 40% применяемого оружия – это оружие, произведенное в Украине или произведенное с Украиной. И нашего оружия будет только больше", – отметил Зеленский во время Международного форума оборонных индустрий, который мы сегодня уже в третий раз открываем в Украине.

По словам главнокомандующего, задача для производителей, для правительства Украины, для всех задействованных институций – не менее 50% оружия на фронте на конец года – наше, украинское оружие. И эта задача должна быть реализована.

Ранее Зеленский заявил, что Украина может производить перехватчики дронов, но для этого необходимо финансирование. Сумма инвестиций пока не разглашается.