Зеленський переніс зустріч зі "Слугами народу"

фото: Офіс Президента України

Президент Володимир Зеленський і фракція "Слуги народу" планують провести нову зустріч, але поки що її перенесли

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк, передає RegioNews.

"Коротше, нова зустріч Президента з "Слугою" попередньо теж заветована. Ну тобто на цьому тижні не буде. І далі теж, але колись обовʼязково проведуть. А може і ні", – йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялось, що Президент України Володимир Зеленський і фракція "Слуги народу" планують провести нову зустріч.

Нагадаємо, це вже друга зустріч фракції "Слуга народу" із главою держави упродовж місяця. Попереднє засідання відбулося 16 вересня в Офісі Президента. На захід прийшло набагато менше людей, ніж очікувалося – близько 100-130 осіб. Частину депутатів, які запізнилися, навіть не пустили до зали. Через це довелося пересаджувати присутніх, щоб зал виглядав менш порожнім.