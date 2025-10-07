11:12  07 жовтня
На Житомирщині чоловіка, який убив дружину та 9-річну доньку, взяли під варту
10:17  07 жовтня
Смертельна ДТП з маршруткою на Рівненщині: легковик після зіткнення перетворився на купу металу
07:43  07 жовтня
Померла 20-річна українська художня гімнастка Єлизавета Хоровінкіна
07 жовтня 2025, 16:45

Зеленський переніс зустріч зі "Слугами народу"

07 жовтня 2025, 16:45
фото: Офіс Президента України
Президент Володимир Зеленський і фракція "Слуги народу" планують провести нову зустріч, але поки що її перенесли

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк, передає RegioNews.

"Коротше, нова зустріч Президента з "Слугою" попередньо теж заветована. Ну тобто на цьому тижні не буде. І далі теж, але колись обовʼязково проведуть. А може і ні", – йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялось, що Президент України Володимир Зеленський і фракція "Слуги народу" планують провести нову зустріч.

Нагадаємо, це вже друга зустріч фракції "Слуга народу" із главою держави упродовж місяця. Попереднє засідання відбулося 16 вересня в Офісі Президента. На захід прийшло набагато менше людей, ніж очікувалося – близько 100-130 осіб. Частину депутатів, які запізнилися, навіть не пустили до зали. Через це довелося пересаджувати присутніх, щоб зал виглядав менш порожнім.

03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
01 жовтня 2025
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Дадуть Україні "Томагавки" чи ні, налякає це Путіна чи ні, піде він на мобілізацію чи ні…
26 вересня 2025
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Атаки на навчальні полігони мають для російських агресорів, на жаль, подвійну ефективність
24 вересня 2025
Передчуття громадянської війни? У що може розвинутися битва при Калуському ТЦК
Владі пора змінювати підхід до мобілізації, інакше воююча з окупантами Україна скотиться і до громадянського протистояння
