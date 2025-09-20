Фото: Гостаможслужба

Таможенники разоблачили схему незаконного ввоза товаров под видом гуманитарной помощи почти на 6 миллионов гривен

Об этом сообщает Гостаможслужба, передает RegioNews.

В пункте пропуска "Краковец - Корчова" из Польши прибыл грузовик с декларацией о перевозке гуманитарки – одежды, игрушек и автозапчастей. По документам, получателем должен быть благотворительный фонд в Одесской области, а отправителем – польская компания.

Проверка показала, что польская фирма была только экспедитором, а среди груза нашли товары с коммерческими признаками: меховые изделия, одежда, игрушки, автозапчасти, сейфы и парики. Кроме того, часть товара вообще не была указана в декларации, в частности наборы щеток для брекетов и медицинский аппарат для липосакции.

Ориентировочная стоимость обнаруженных товаров – около 6 миллионов гривен.

По факту нарушения таможенных правил составили протокол.

Напомним, ранее во Львовской области у водителя микроавтобуса нашли брендовые вещи на 1,5 млн грн: сумки, обувь, кошельки и ювелирные изделия марок Hermes, Chanel, Celine, Yves Saint Laurent, Schiaparelli, Louis Vuitton, Messika.