Фото: Львовская таможня

Таможенники остановили три партии незадекларированных товаров более чем на миллион гривен

Об этом сообщает Львовская таможня, передает RegioNews.

В "Шегинях" во время осмотра автомобиля Fiat Ducato, которым управляла 41-летняя жительница Львовщины, обнаружили незадекларированную обувь, одежду и кошельки от Armani, Gucci и других европейских брендов на сумму около 280 тысяч гривен.

В тот же день в рейсовом автобусе KOBLENZ–KYIV таможенники обнаружили 37 новых курток и штанов ELENA MIRO стоимостью примерно 450 тысяч гривен. Товары водитель спрятал среди вещей пассажиров.

На пункте пропуска "Рава-Русская - Хребенное" в микроавтобусе Mercedes-Benz, следующем из Польши, у жителя Буковины обнаружили 119 косметических средств NeoLumo общей стоимостью более 400 тысяч гривен.

По всем фактам составлены протоколы о нарушении таможенных правил по ч. 2 ст. 471 Таможенного кодекса Украины.

Напомним, ранее на границе на Львовщине остановили грузовик с товарами на 6 млн грн. Под видом гуманитарной помощи пытались провезти шубы, одежду и медицинское оборудование.