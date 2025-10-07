На Львовщине таможенники изъяли брендовые вещи и косметику более чем на миллион гривен
Таможенники остановили три партии незадекларированных товаров более чем на миллион гривен
Об этом сообщает Львовская таможня, передает RegioNews.
В "Шегинях" во время осмотра автомобиля Fiat Ducato, которым управляла 41-летняя жительница Львовщины, обнаружили незадекларированную обувь, одежду и кошельки от Armani, Gucci и других европейских брендов на сумму около 280 тысяч гривен.
В тот же день в рейсовом автобусе KOBLENZ–KYIV таможенники обнаружили 37 новых курток и штанов ELENA MIRO стоимостью примерно 450 тысяч гривен. Товары водитель спрятал среди вещей пассажиров.
На пункте пропуска "Рава-Русская - Хребенное" в микроавтобусе Mercedes-Benz, следующем из Польши, у жителя Буковины обнаружили 119 косметических средств NeoLumo общей стоимостью более 400 тысяч гривен.
По всем фактам составлены протоколы о нарушении таможенных правил по ч. 2 ст. 471 Таможенного кодекса Украины.
