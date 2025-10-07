10:17  07 жовтня
Контрабанда на 11 млн грн: викрито групу, яка перевозила елітні годинники з Гонконгу, Китаю та ОАЕ

07 жовтня 2025, 10:44
Фото: Офіс Генпрокурора
Правоохоронці викрили організовану групу з 11 осіб, яка займалася контрабандою елітних годинників марок "Audemars Piguet" та "Rolex" із Гонконгу, Китаю та ОАЕ

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

Зазначається, що усім членам групи повідомлено про підозру.

Слідством встановлено, що протягом липня 2024 – червня 2025 року група, до складу якої входили провідники поїздів міжнародного сполучення, систематично перевозила годинники через митний кордон України, приховуючи їх у вагонах, без проходження митного контролю. Далі їх реалізовували у магазині закритого типу в Києві.

Під час обшуків вилучено документи, мобільні телефони та предмети контрабанди, що підтверджують причетність групи до злочинів.

Загальна вартість контрабанди перевищує 11 млн грн.

Суд обрав запобіжні заходи:

  • організатор – тримання під вартою з альтернативою застави 9 млн грн;
  • двоє пособників – тримання під вартою із альтернативою застави по 908 тис. грн;
  • інші – цілодобовий домашній арешт, нічний домашній арешт або особисте зобов’язання.

Нагадаємо, на Львіщині митники зупинили три партії незадекларованих товарів на понад мільйон гривень.

Раніше в регіоні на кордоні також зупинили вантажівку з товарами на 6 млн грн. Під виглядом гуманітарної допомоги намагались провезти шуби, одяг та медичне обладнання.

