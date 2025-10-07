12:44  06 жовтня
Синоптик попередила про погіршення погоди в кількох областях
08:54  06 жовтня
На Кіровоградщині в орендованій квартирі знайшли мертвою 17-річну дівчину
07:23  06 жовтня
У Вінниці чоловік вистрілив хлопцю в обличчя – його затримали
07 жовтня 2025, 00:30

Популярний осінній овоч дорожчає в Україні: чому так сталось і які ціни

07 жовтня 2025, 00:30
Ілюстративне фото
Популярний осінній овоч подорожчав на українському ринку Зокрема, це пов'язують з новими викликами для аграрного бізнесу

Про це повідомляє 24 канал, передає RegioNews.

В Україні відчутно подорожчав гарбуз. Координатор проєкту EastFruit Weekly Ukraine Олександр Хорев зазначив, що прямих даних моніторингу не вистачає. Тому важко скласти точне порівняння з торішнім сезоном.

Проте він зауважив, що ті сорти гарбузів, які раніше вирощувалися насамперед для кормових цілей, поступово витісняються спеціальними сортами, націленими на кулінарне використання. Тобто, це баттернат та інші види, які популярні на європейському ринку.

Експерт додав, що для стабільності цін на гарбузи потрібно збільшувати виробничі площі під ринкові сорти та удосконалювати логістику та охолоджувальні ланцюги.

В популярних українських супермаркетах на сьогодні в середньому кілограм гарбуза коштує:

  • АТБ 17,95 гривні;
  • Сільпо 18 гривень;
  • Varus 17,90 гривні.

Нагадаємо, раніше повідомлялось про зміни цін на картоплю. З початку осені фіксували подорожчання до 9-16 гривень за кілограм. Причиною називають збільшення українськими фермерами посівних площ під картоплею приблизно на 20% порівняно з минулим роком.

