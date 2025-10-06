Ілюстративне фото

В Україні змінюються регулярно ціни на популярні овочі. Проте зараз вартість основних видів овочів сягнула піка зниження

Про це повідомляє "24 телеканал", передає RegioNews.

Аналітик "Українського клубу аграрного бізнесу" Максим Гопка, зараз на овочевому ринку в Україні відбувається стабілізація цін. Наразі вартість овочевого набору зменшилась на 30%, якщо порівнювати з минулим роком.

"Ціни на картоплю, моркву, цибулю, буряк є меншими, ніж торік. Найближчий час ціни будуть стабільними, наразі пік пропозиції і ціни максимально низькі враховуючи ситуацію із погодою під час вирощування врожаю", - каже експерт.

При цьому він додав, що деякі овочі з ґрунту ще продовжують збирати, проте залишилося не багато, збиральна кампанія майже завершена.

Зазначається, що зараз в середньому ціни на овочі такі:

Капуста 500 грамів 6,13 гривні;

500 грамів гривні; Буряк 200 грамів 2,20 гривні;

200 грамів гривні; Картопля 300 грамів 5,82 гривні;

300 грамів гривні; Морква 200 грамів 2,43 гривні;

200 грамів гривні; Цибуля ріпчаста 150 грамів 1,86 гривні;

150 грамів гривні; Помідори червоні 300 грамів 21,23 гривні;

300 грамів гривні; Олія рафінована 30 грамів 2,88 гривні;

30 грамів гривні; Свинина ребра 400 грамів 92,20 гривні.

Нагадаємо, в Україні споживча ціна яєць зросла на 2,3%. Таким чином, за десяток яєць середня вартість у серпні становила 55,78 гривні.