00:50  26 сентября
В Украине подорожали яйца: какие теперь цены
08:50  26 сентября
В Сумской области мужчина подорвался на мине, собирая грибы
08:32  26 сентября
В Киеве директор автошколы продавала фиктивные свидетельства об обучении
27 сентября 2025, 21:15

Украина может производить перехватчики дронов, но необходимо финансирование: Зеленский сделал заявление

27 сентября 2025, 21:15
Фото: Офис президента Украины
По словам президента Владимира Зеленского, у Украины есть мощности для производства перехватчиков дронов. Он отметил, что многие украинские компании уже знают, как это делать

Об этом сообщает Украинская правда, передает RegioNews.

По словам Владимира Зеленского, в Украине много отечественных компаний знают, как нужно производить перехватчики дронов. Однако не хватает должного финансирования, чтобы масштабировать производства.

"О полном финансировании, например, перехватчиках. Уже мы развернули сильную систему производства их, уже есть много компаний у нас украинских, которые понимают, как это делать, финансирования недостаточно. То есть на сегодняшний день нет достаточных сил, чтобы сделать соответствующие шаги", - говорит глава государства.

При этом Украина планирует контролировать экспорт избыточного оружия. Речь идет о том оружии, которое не будет создавать дефицит для ВСУ.

"О вопросе контролируемого экспорта разного оружия, из которого не будет дефицита для украинской армии - именно так мы подходим к этому вопросу. Потому что приоритет - Вооруженные силы Украины, а там, где мы можем производить больше, а украинской армии того или иного чего-то не нужно больше, то этот остаток мы можем экспортировать", - говорит Зеленский.

Напомним, сейчас Украина активно работает над производством собственного оружия. В частности, президент говорил о сотрудничестве с Данией. По его словам, Дания станет первой страной, с которой Украина приступит к совместному производству вооружения.

Украинская компания Fire Point открывает производство ракетного топлива в Дании
03 сентября 2025, 20:51
26 сентября 2025
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Атаки на учебные полигоны имеют для российских агрессоров, к сожалению, двойную эффективность
24 сентября 2025
Предчувствие гражданской войны? Во что может перерасти битва у Калушского ТЦК
Властям пора менять подход к мобилизации, иначе воюющая с оккупантами Украина скатится и к гражданскому противостоянию
19 сентября 2025
Рада приняла закон о военном омбудсмене: почему самих военных это не устроит
Одной рукой власть голосует за введение должности военного омбудсмена, другой же – готовится усилить наказание за СЗЧ, еще больше закрепощая солдат
16 сентября 2025
Писатель и журналист Владимир Мыленко: Моя новая книга, "1992. Как начинался украинский футбол", это напоминание о нашей истории, причем не только футбольной
Украинцы должны знать и помнить, как начинался их независимый футбол, как и чем жила Украина в свой первый независимый год
Известный актер Саша Лирник перенес инсульт
27 сентября 2025, 21:55
На Волыни подросток дважды вызвал полицию из-за фейковой стрельбы
27 сентября 2025, 21:35
Певица Кристина Соловий рассказала, увидят ли ее на Евровидении
27 сентября 2025, 20:30
"Я не чиновник. Не министр": Евгений Клопотенко ответил на хейт из-за школьного питания
27 сентября 2025, 20:15
В Киеве спасали мужчину, упавшего в приямок под напряжением
27 сентября 2025, 19:45
Разбиты дома, сгоревшие авто: россияне атаковали Днепропетровщину
27 сентября 2025, 18:55
В Запорожье возобновили электроэнергию после обстрела
27 сентября 2025, 18:35
Смертельное ДТП в Полтавской области: водителя избрали меру пресечения
27 сентября 2025, 17:45
Через 3 тысячи гривен: в Харькове мужчина напал на пенсионера и избил его
27 сентября 2025, 16:45
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Предчувствие гражданской войны? Во что может перерасти битва у Калушского ТЦК
