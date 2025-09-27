Фото: Офис президента Украины

По словам президента Владимира Зеленского, у Украины есть мощности для производства перехватчиков дронов. Он отметил, что многие украинские компании уже знают, как это делать

Об этом сообщает Украинская правда, передает RegioNews.

По словам Владимира Зеленского, в Украине много отечественных компаний знают, как нужно производить перехватчики дронов. Однако не хватает должного финансирования, чтобы масштабировать производства.

"О полном финансировании, например, перехватчиках. Уже мы развернули сильную систему производства их, уже есть много компаний у нас украинских, которые понимают, как это делать, финансирования недостаточно. То есть на сегодняшний день нет достаточных сил, чтобы сделать соответствующие шаги", - говорит глава государства.

При этом Украина планирует контролировать экспорт избыточного оружия. Речь идет о том оружии, которое не будет создавать дефицит для ВСУ.

"О вопросе контролируемого экспорта разного оружия, из которого не будет дефицита для украинской армии - именно так мы подходим к этому вопросу. Потому что приоритет - Вооруженные силы Украины, а там, где мы можем производить больше, а украинской армии того или иного чего-то не нужно больше, то этот остаток мы можем экспортировать", - говорит Зеленский.

Напомним, сейчас Украина активно работает над производством собственного оружия. В частности, президент говорил о сотрудничестве с Данией. По его словам, Дания станет первой страной, с которой Украина приступит к совместному производству вооружения.