06 жовтня 2025, 12:58

Зеленський заявив, що Україна наростила виробництво САУ "Богдана"

06 жовтня 2025, 12:58
фото: tsn.ua
Україна виробляє уже 40 САУ «Богдана» на місяць

Як передає RegioNews, про це заявив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, від початку повномасштабної війни потенціал української оборонної промисловості збільшено в десятки разів.

"Наш потенціал у виробництві тільки дронів і ракет у наступному році буде вже 35 мільярдів доларів. Уже на фронті більше ніж 40 % зброї, яка застосовується, – це зброя, вироблена в Україні або вироблена з Україною. І нашої зброї буде тільки більше", – зазначив Зеленський під час Міжнародного форуму оборонних індустрій, який ми сьогодні вже втретє відкриваємо в Україні.

За словами головнокомандувача, завдання для виробників, для уряду України, для всіх задіяних інституцій – не менш ніж 50 % зброї на фронті на кінець року – наша, українська зброя. І це завдання має бути реалізоване.

Раніше Зеленський заявив, що Україна може виробляти перехоплювачі дронів, але для цього потрібне фінансування. Сума інвестицій поки не називається.

