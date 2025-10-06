Зеленський заявив, що Україна наростила виробництво САУ "Богдана"
Україна виробляє уже 40 САУ «Богдана» на місяць
Як передає RegioNews, про це заявив президент України Володимир Зеленський.
За його словами, від початку повномасштабної війни потенціал української оборонної промисловості збільшено в десятки разів.
"Наш потенціал у виробництві тільки дронів і ракет у наступному році буде вже 35 мільярдів доларів. Уже на фронті більше ніж 40 % зброї, яка застосовується, – це зброя, вироблена в Україні або вироблена з Україною. І нашої зброї буде тільки більше", – зазначив Зеленський під час Міжнародного форуму оборонних індустрій, який ми сьогодні вже втретє відкриваємо в Україні.
За словами головнокомандувача, завдання для виробників, для уряду України, для всіх задіяних інституцій – не менш ніж 50 % зброї на фронті на кінець року – наша, українська зброя. І це завдання має бути реалізоване.
Раніше Зеленський заявив, що Україна може виробляти перехоплювачі дронів, але для цього потрібне фінансування. Сума інвестицій поки не називається.