Фото: Monitorwar

Українські міста знову зазнали масованого удару, внаслідок чого пошкоджено енергетичну інфраструктуру та зафіксовано жертви серед цивільного населення

Про це пише народний депутат України Олексій Гончаренко, передає RegioNews.

У ніч проти 5 жовтня Російська Федерація здійснила чергову масовану атаку по території України, застосувавши одночасно дрони-камікадзе та крилаті ракети. Основною ціллю противника знову стала енергетична інфраструктура країни. Під удар потрапили одразу кілька областей – Львівська, Запорізька, Одеська, Сумська, Чернігівська, Харківська та Івано-Франківська.

Найпотужніший обстріл зафіксовано у Львові. Протягом чотирьох годин місто перебувало під комбінованими атаками безпілотників і ракет, серед яких, за попередніми даними, були й "Кинджали". Через пошкодження об’єктів енергетики частина міста залишилася без електропостачання. Зранку у Львові тимчасово не працює громадський транспорт, тривають відновлювальні роботи.

Львів і Запоріжжя зазнали значних руйнувань

Серйозних руйнувань зазнало і Запоріжжя. Частково знеструмлено понад 73 тисячі споживачів, є підтверджена інформація про загибель однієї людини. Також фіксуються влучання в Івано-Франківській області – під обстріл потрапили райони Коломиї та Бурштина. У кількох інших регіонах також зафіксовано удари, деталі уточнюються.

Росія атакувала Україну дронами та ракетами

За даними військових, ворог націлився переважно на об’єкти критичної інфраструктури, щоб ускладнити енергопостачання в осінньо-зимовий період. Повітряні Сили ЗСУ повідомлять детальну статистику збитих цілей згодом. Енергетики та рятувальні служби продовжують ліквідацію наслідків обстрілів і працюють над відновленням електропостачання.

Раніше повідомлялося про атаку російського дрона-камікадзе на залізничний вокзал у Шостці, під час якої постраждали мирні жителі, серед них діти. В одному з вагонів пошкодженого потяга рятувальники знайшли тіло загиблого 71-річного пасажира.