18:32  04 жовтня
З 10 жовтня Укрзалізниця запускає щоденний поїзд Київ-Бухарест
10:38  05 жовтня
Смертельна пожежа на Київщині: троє людей загинули, серед них двоє дітей
12:20  05 жовтня
На Київщині водій автомобіля Audi A6 скоїв наїзд – 38-річний пішохід загинув на місці
05 жовтня 2025, 08:57

Масована атака РФ у ніч на 5 жовтня: під обстрілом 7 областей України, є загиблі

05 жовтня 2025, 08:57
Фото: Monitorwar
Українські міста знову зазнали масованого удару, внаслідок чого пошкоджено енергетичну інфраструктуру та зафіксовано жертви серед цивільного населення

Про це пише народний депутат України Олексій Гончаренко, передає RegioNews.

У ніч проти 5 жовтня Російська Федерація здійснила чергову масовану атаку по території України, застосувавши одночасно дрони-камікадзе та крилаті ракети. Основною ціллю противника знову стала енергетична інфраструктура країни. Під удар потрапили одразу кілька областей – Львівська, Запорізька, Одеська, Сумська, Чернігівська, Харківська та Івано-Франківська.

Найпотужніший обстріл зафіксовано у Львові. Протягом чотирьох годин місто перебувало під комбінованими атаками безпілотників і ракет, серед яких, за попередніми даними, були й "Кинджали". Через пошкодження об’єктів енергетики частина міста залишилася без електропостачання. Зранку у Львові тимчасово не працює громадський транспорт, тривають відновлювальні роботи.

Львів і Запоріжжя зазнали значних руйнувань

Серйозних руйнувань зазнало і Запоріжжя. Частково знеструмлено понад 73 тисячі споживачів, є підтверджена інформація про загибель однієї людини. Також фіксуються влучання в Івано-Франківській області – під обстріл потрапили райони Коломиї та Бурштина. У кількох інших регіонах також зафіксовано удари, деталі уточнюються.

Росія атакувала Україну дронами та ракетами

За даними військових, ворог націлився переважно на об’єкти критичної інфраструктури, щоб ускладнити енергопостачання в осінньо-зимовий період. Повітряні Сили ЗСУ повідомлять детальну статистику збитих цілей згодом. Енергетики та рятувальні служби продовжують ліквідацію наслідків обстрілів і працюють над відновленням електропостачання.

Раніше повідомлялося про атаку російського дрона-камікадзе на залізничний вокзал у Шостці, під час якої постраждали мирні жителі, серед них діти. В одному з вагонів пошкодженого потяга рятувальники знайшли тіло загиблого 71-річного пасажира.

03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
01 жовтня 2025
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Дадуть Україні "Томагавки" чи ні, налякає це Путіна чи ні, піде він на мобілізацію чи ні…
26 вересня 2025
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Атаки на навчальні полігони мають для російських агресорів, на жаль, подвійну ефективність
24 вересня 2025
Передчуття громадянської війни? У що може розвинутися битва при Калуському ТЦК
Владі пора змінювати підхід до мобілізації, інакше воююча з окупантами Україна скотиться і до громадянського протистояння
