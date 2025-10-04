20:20  03 жовтня
Грози на півдні та мокрий сніг у Карпатах: що чекати від погоди 4 жовтня
20:45  03 жовтня
У Києві судили чоловіка, який працював на росіян
16:26  03 жовтня
На Чернігівщині троє дітей та жінка отруїлися чадним газом
UA | RU
UA | RU
04 жовтня 2025, 00:30

В Європі дешевшає молоко: чи вплине це на ціни в Україні

04 жовтня 2025, 00:30
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото
Читайте также
на русском языке

Сировинне молоко в Європі почало дешевшати. Однак з українським ринком ситуація не така однозначна

Про це повідомляє 24 канал, передає RegioNews.

Минулого тижня спотові ціни в Нідерландах та Німеччині впали до 30 євроцентів за кілограм. При цьому очікуються зміни також на первинному ринку. У Польщі також обговорюють зниження цін до 10 євроцентів. У середньому це може призвести до корекції на 4–5 євроцентів.

При цьому експерти пояснюють, що в Україні основна увага приділена стабілізації внутрішнього ринку. Зокрема, обговорюють зупинку зростання закупівельних цін на молоко восени, а також підвищення відпускних цін на молочну продукцію для дистриб’юторів.

Нагадаємо, в Україні споживча ціна яєць зросла на 2,3%. Таким чином, за десяток яєць середня вартість у серпні становила 55,78 гривні.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
ціни продукти
В Україні знову змінились ціни на цибулю: експерти пояснили причини
02 жовтня 2025, 02:30
В Україні зросли ціни на всі ягоди, крім лохини: чому так сталось
25 вересня 2025, 23:50
В Україні подорожчали огірки: експерти пояснили, чому так сталось
25 вересня 2025, 23:20
Всі новини »
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
01 жовтня 2025
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Дадуть Україні "Томагавки" чи ні, налякає це Путіна чи ні, піде він на мобілізацію чи ні…
26 вересня 2025
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Атаки на навчальні полігони мають для російських агресорів, на жаль, подвійну ефективність
24 вересня 2025
Передчуття громадянської війни? У що може розвинутися битва при Калуському ТЦК
Владі пора змінювати підхід до мобілізації, інакше воююча з окупантами Україна скотиться і до громадянського протистояння
Репер OTOY розповів, за що його затримувала поліція
04 жовтня 2025, 01:50
Журналіст Слава Соломка зізнався, що йому соромно за сварку з MELOVIN
04 жовтня 2025, 01:30
Письменниця Ірена Карпа розповіла, чому в неї не склались романтичні стосунки з Андрієм Хливнюком
04 жовтня 2025, 00:50
"За 200 гривень на годину": ведуча Леся Нікітюк розповіла, як родина допомагає їй з сином
03 жовтня 2025, 23:30
Росіяни в Харкові пошкодили понад 500 будівель, які є культурними пам'ятками
03 жовтня 2025, 23:00
На Дніпропетровщині зупинили частину приміських поїздів: кого зачеплять зміни
03 жовтня 2025, 21:13
ССО уразили ключові об'єкти ППО ворога на території РФ
03 жовтня 2025, 21:10
Конфлікт із летальним фіналом: на Харківщині чоловіку дали умовний термін за вбивство військового
03 жовтня 2025, 21:05
"Директорку" школи на Херсонщині засудили за роботу на ворога
03 жовтня 2025, 20:55
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Остап Дроздов
Вадим Денисенко
Всі блоги »