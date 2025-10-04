Ілюстративне фото

Сировинне молоко в Європі почало дешевшати. Однак з українським ринком ситуація не така однозначна

Про це повідомляє 24 канал, передає RegioNews.

Минулого тижня спотові ціни в Нідерландах та Німеччині впали до 30 євроцентів за кілограм. При цьому очікуються зміни також на первинному ринку. У Польщі також обговорюють зниження цін до 10 євроцентів. У середньому це може призвести до корекції на 4–5 євроцентів.

При цьому експерти пояснюють, що в Україні основна увага приділена стабілізації внутрішнього ринку. Зокрема, обговорюють зупинку зростання закупівельних цін на молоко восени, а також підвищення відпускних цін на молочну продукцію для дистриб’юторів.

Нагадаємо, в Україні споживча ціна яєць зросла на 2,3%. Таким чином, за десяток яєць середня вартість у серпні становила 55,78 гривні.