03 октября 2025, 18:52

В "Дии" появится новая функция: уведомление о том, кто и когда просматривал ваши данные

03 октября 2025, 18:52
Фото: иллюстративное
Украинцы получат возможность контролировать, кто и с какой целью просматривает их персональные данные в государственных реестрах

Об этом сообщил глава Минцифры Михаил Федоров, передает RegioNews.

Такой функционал станет доступным благодаря новому постановлению правительства, которое вводит подсистему мониторинга доступа к информации граждан.

Согласно документу, система будет фиксировать все случаи обмена данными между государственными органами. При этом пользователи будут получать уведомления в приложении "Дия" с указанием, кто именно, когда и для чего обращался к их сведениям. Это позволит повысить прозрачность работы государственных структур и укрепить доверие к цифровым сервисам.

Правительство подчеркивает, что нововведение имеет целью защитить граждан от неправомерного использования личной информации и обеспечить европейский уровень безопасности данных. Подобные системы уже действуют в ряде стран ЕС, где граждане могут отслеживать действия должностных лиц с помощью собственных реестров.

В то же время новый механизм не будет распространяться на случаи, касающиеся расследования уголовных правонарушений, контрразведывательной деятельности, борьбы с терроризмом или досудебных следственных действий. Запуск функции уведомлений в "Дии" планируется в ближайшее время, о чем будет сообщено отдельно.

Напомним, правительство приступило к созданию новой электронной системы для нотариусов, которая позволит предоставлять услуги онлайн через приложение "Дия". Сейчас идет этап подключения специалистов, а запуск первых цифровых сервисов для граждан запланирован на 2026 год.

Дия персональные данные реестр правительство цифровизация мониторинг
