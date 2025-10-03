Фото: иллюстративное

Украинцы получат возможность контролировать, кто и с какой целью просматривает их персональные данные в государственных реестрах

Об этом сообщил глава Минцифры Михаил Федоров, передает RegioNews.

Такой функционал станет доступным благодаря новому постановлению правительства, которое вводит подсистему мониторинга доступа к информации граждан.

Согласно документу, система будет фиксировать все случаи обмена данными между государственными органами. При этом пользователи будут получать уведомления в приложении "Дия" с указанием, кто именно, когда и для чего обращался к их сведениям. Это позволит повысить прозрачность работы государственных структур и укрепить доверие к цифровым сервисам.

Правительство подчеркивает, что нововведение имеет целью защитить граждан от неправомерного использования личной информации и обеспечить европейский уровень безопасности данных. Подобные системы уже действуют в ряде стран ЕС, где граждане могут отслеживать действия должностных лиц с помощью собственных реестров.

В то же время новый механизм не будет распространяться на случаи, касающиеся расследования уголовных правонарушений, контрразведывательной деятельности, борьбы с терроризмом или досудебных следственных действий. Запуск функции уведомлений в "Дии" планируется в ближайшее время, о чем будет сообщено отдельно.

