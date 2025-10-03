16:26  03 жовтня
03 жовтня 2025, 18:52

У "Дії" з'явиться нова функція: сповіщення про те, хто і коли переглядав ваші дані

03 жовтня 2025, 18:52
Фото: ілюстративне
Українці отримають можливість контролювати, хто і з якою метою переглядає їхні персональні дані у державних реєстрах

Про це повідомив голова Мінцифри Михайло Федоров, передає RegioNews.

Такий функціонал стане доступним завдяки новій урядовій постанові, яка запроваджує підсистему моніторингу доступу до інформації громадян.

Згідно з документом, система фіксуватиме всі випадки обміну даними між державними органами. Водночас користувачі отримуватимуть сповіщення у застосунку "Дія" із зазначенням, хто саме, коли та для чого звертався до їхніх відомостей. Це дозволить підвищити прозорість роботи державних структур і зміцнити довіру до цифрових сервісів.

Уряд підкреслює, що нововведення має на меті захистити громадян від неправомірного використання особистої інформації та забезпечити європейський рівень безпеки даних. Подібні системи вже діють у низці країн ЄС, де громадяни можуть відстежувати дії посадовців із власними реєстрами.

Водночас новий механізм не поширюватиметься на випадки, що стосуються розслідування кримінальних правопорушень, контррозвідувальної діяльності, боротьби з тероризмом або досудових слідчих дій. Запуск функції сповіщень у "Дії" планується найближчим часом, про що буде повідомлено окремо.

Нагадаємо, уряд розпочав створення нової електронної системи для нотаріусів, яка дозволить надавати послуги онлайн через застосунок "Дія". Наразі триває етап підключення фахівців, а запуск перших цифрових сервісів для громадян запланований на 2026 рік.

03 жовтня 2025
07 серпня 2025
