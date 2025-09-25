Фото: иллюстративное

Украинцы должны перевести трудовые книжки в электронный формат во избежание проблем с пенсией и подтвердить страховой стаж

Об этом идет речь в законе Украины №1217, передает RegioNews.

В Украине гражданам следует перевести свои бумажные трудовые книжки в электронный формат до 10 июня 2026 года. Процесс подразумевает сканирование всех страниц книги и документов, подтверждающих страховой стаж, и загрузку их в личный кабинет на портале Пенсионного фонда или в мобильном приложении. Несвоевременная оцифровка может привести к сокращению страхового стажа и задержке пенсионных выплат.

Электронная трудовая книжка позволяет избежать проблем при потере или повреждении бумажной версии и подтвердить стаж до 2004 года, который учитывается при расчете пенсии. Граждане могут проверить правильность внесенных данных в своем кабинете и подать обращение, если записи отсутствуют или ложны.

В 2026 году минимальные требования к стажу для выхода на пенсию будут такими: 33 года – в 60 лет, 23 года – в 63 года и 15 лет – в 65 лет. Отсутствие электронной трудовой книжки может уменьшить размер будущих пенсионных выплат, поэтому своевременная цифровизация обязательна.

Кроме того, пенсионное законодательство предусматривает возможность перерасчета пенсии умершего супруга для жены и детей, если мужчина был основным кормильцем семьи. Министерство социальной политики также планирует ввести ограничительные коэффициенты для крупных специальных пенсий, чтобы снизить чрезмерную разницу между выплатами и сохранить социальные гарантии для всех категорий пенсионеров.

