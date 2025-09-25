12:51  25 сентября
Кого ищут работодатели Харьковской области: топ-10 вакансий
08:59  25 сентября
В Киеве 6-летний мальчик поджег гипермаркет: родителям светит штраф
07:54  25 сентября
В Ровно 16-летняя девушка прыгнула из окна общежития: начато расследование
UA | RU
UA | RU
25 сентября 2025, 16:36

Пенсия под угрозой: украинцы должны оцифровать трудовые книжки до конкретной даты

25 сентября 2025, 16:36
Читайте також українською мовою
Фото: иллюстративное
Читайте також
українською мовою

Украинцы должны перевести трудовые книжки в электронный формат во избежание проблем с пенсией и подтвердить страховой стаж

Об этом идет речь в законе Украины №1217, передает RegioNews.

В Украине гражданам следует перевести свои бумажные трудовые книжки в электронный формат до 10 июня 2026 года. Процесс подразумевает сканирование всех страниц книги и документов, подтверждающих страховой стаж, и загрузку их в личный кабинет на портале Пенсионного фонда или в мобильном приложении. Несвоевременная оцифровка может привести к сокращению страхового стажа и задержке пенсионных выплат.

Электронная трудовая книжка позволяет избежать проблем при потере или повреждении бумажной версии и подтвердить стаж до 2004 года, который учитывается при расчете пенсии. Граждане могут проверить правильность внесенных данных в своем кабинете и подать обращение, если записи отсутствуют или ложны.

В 2026 году минимальные требования к стажу для выхода на пенсию будут такими: 33 года – в 60 лет, 23 года – в 63 года и 15 лет – в 65 лет. Отсутствие электронной трудовой книжки может уменьшить размер будущих пенсионных выплат, поэтому своевременная цифровизация обязательна.

Кроме того, пенсионное законодательство предусматривает возможность перерасчета пенсии умершего супруга для жены и детей, если мужчина был основным кормильцем семьи. Министерство социальной политики также планирует ввести ограничительные коэффициенты для крупных специальных пенсий, чтобы снизить чрезмерную разницу между выплатами и сохранить социальные гарантии для всех категорий пенсионеров.

Ранее сообщалось о критике расходов "Укрпочты" на зарплаты руководства и премии, превышающие миллион гривен ежемесячно. Как предприятие с многомиллионными убытками планирует оправдать такие расходы перед обществом.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Пенсионный фонд пенсия Трудовая книжка страхование цифровизация страховой стаж
"Импульс" в ВСУ: что изменится для военных с новой цифровой системой
22 сентября 2025, 13:35
"Кто-то сдал координаты", – реакция "Укрпочты" на российский авиаудар по Яровой
09 сентября 2025, 13:52
Яровая под авиаударом: 21 погибший, среди них – пенсионеры и работники почты
09 сентября 2025, 12:43
Все новости »
24 сентября 2025
Предчувствие гражданской войны? Во что может перерасти битва у Калушского ТЦК
Властям пора менять подход к мобилизации, иначе воюющая с оккупантами Украина скатится и к гражданскому противостоянию
19 сентября 2025
Рада приняла закон о военном омбудсмене: почему самих военных это не устроит
Одной рукой власть голосует за введение должности военного омбудсмена, другой же – готовится усилить наказание за СЗЧ, еще больше закрепощая солдат
16 сентября 2025
Писатель и журналист Владимир Мыленко: Моя новая книга, "1992. Как начинался украинский футбол", это напоминание о нашей истории, причем не только футбольной
Украинцы должны знать и помнить, как начинался их независимый футбол, как и чем жила Украина в свой первый независимый год
15 сентября 2025
Резня в Шаргороде: кто виновен в страшном убийстве двух школьников
Украинцы уже "разобрались" в страшном преступлении и назначили виновных, каждый своего, игнорируя факты и даже здравый смысл
В Черкасской области прокурор незаконно получил более 532 тыс. грн пенсии по инвалидности
25 сентября 2025, 17:37
Из-за массового выезда паломников-хасидов увеличился пассажиропоток на границе
25 сентября 2025, 17:33
В Одессе разоблачили мошенников, присвоивших 6 квартир и 12 млн. грн
25 сентября 2025, 17:12
Пропавшего 54-летнего мужчину нашли убитым в Черкасской области: злоумышленника задержали с арсеналом оружия
25 сентября 2025, 16:58
В Ровенской области 16-летний мотоциклист получил серьезные травмы в результате столкновения с автомобилем
25 сентября 2025, 16:19
В Черновцах разоблачили колл-центр, который обманул казахстанцев на 70 млн грн
25 сентября 2025, 15:59
На Днепропетровщине осудили мужчину за покушение на теракт
25 сентября 2025, 15:55
В Запорожье готовятся к сезону гриппа: что известно
25 сентября 2025, 15:39
В Киеве будут судить 60-летнего нападающего, который изнасиловал и ограбил двух женщин
25 сентября 2025, 15:35
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Предчувствие гражданской войны? Во что может перерасти битва у Калушского ТЦК
Рада приняла закон о военном омбудсмене: почему самих военных это не устроит
Все публикации »
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Владимир Фесенко
Все блоги »