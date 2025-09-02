В Дии появятся нотариальные услуги
В 2026 году украинцы смогут воспользоваться нотариальными услугами онлайн – в приложении Дия
Об этом сообщил глава Минцифры Михаил Федоров, передает RegioNews.
С 3 сентября все нотариусы могут присоединиться к работе с новой современной электронной экосистемой, а первые услуги для граждан будут доступны уже в 2026 году.
"Мы объединили все нотариальные реестры в одну защищенную экосистему, чтобы граждане получили простой, прозрачный и безопасный доступ к нотариальным действиям", – сообщил Федоров.
Напомним, государственные услуги в Украине стали оказывать с помощью искусственного интеллекта. Речь идет об AI-ассистенте, появившемся в Дии.
