В Дии появятся нотариальные услуги

иллюстративное фото: из открытых источников

В 2026 году украинцы смогут воспользоваться нотариальными услугами онлайн – в приложении Дия

Об этом сообщил глава Минцифры Михаил Федоров, передает RegioNews.

С 3 сентября все нотариусы могут присоединиться к работе с новой современной электронной экосистемой, а первые услуги для граждан будут доступны уже в 2026 году.

"Мы объединили все нотариальные реестры в одну защищенную экосистему, чтобы граждане получили простой, прозрачный и безопасный доступ к нотариальным действиям", – сообщил Федоров.

Напомним, государственные услуги в Украине стали оказывать с помощью искусственного интеллекта. Речь идет об AI-ассистенте, появившемся в Дии.