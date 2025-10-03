12:30  03 жовтня
В Україні виник дефіцит iPhone 17: усі смартфони розкупили за два дні після старту продажів
07:58  03 жовтня
Побиття хлопця у ліцеї на Рівненщині: поліція проводить перевірку
07:22  03 жовтня
На Черкащині легковик зіткнувся з вантажівкою: є загиблі
UA | RU
UA | RU
03 жовтня 2025, 15:15

Українці 18-22 років масово їдуть до Польщі: прикордонники назвали рекордні цифри вересня

03 жовтня 2025, 15:15
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У вересні кількість українців віком від 18 до 22 років, які перетнули кордон із Польщею, зросла більш ніж у 10 разів порівняно з попереднім місяцем

Про це повідомили в прикордонній службі Польщі у відповідь на запит ZAHID.NET, передає RegioNews.

За даними польської прикордонної служби, з 28 серпня до 28 вересня до Польщі в'їхало понад 56 тис. українців цієї вікової категорії, тоді як виїхало – понад 19,2 тис. Кількість тих, хто залишав країну, за місяць зросла більш ніж у 3,5 раза.

В Україні офіційної статистики щодо українців 18-22 років, які виїхали за кордон або повернулися після нового урядового рішення, поки не надають.

Нагадаємо, 12 серпня президент України Володимир Зеленський доручив уряду спростити перетин державного кордону для українців до 22 років.

27 серпня Кабінет міністрів опублікував постанову щодо перетину державного кордону чоловіками віком від 18 до 22 років. У постанові зазначається, що під час воєнного стану за кордон можуть виїжджати чоловіки до 22 років включно.

Читайте також: Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Україна прикордонники молодь Польща мобілізація виїзд за кордон вересень
"Плащі-невидимки" не допомогли: на Буковині затримали чоловіків, які намагалися перейти кордон до Молдови
03 жовтня 2025, 08:50
Дружина взяла кредит для втечі чоловіка: жителя Дніпра піймали на кордоні
02 жовтня 2025, 18:45
Всі новини »
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
01 жовтня 2025
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Дадуть Україні "Томагавки" чи ні, налякає це Путіна чи ні, піде він на мобілізацію чи ні…
26 вересня 2025
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Атаки на навчальні полігони мають для російських агресорів, на жаль, подвійну ефективність
24 вересня 2025
Передчуття громадянської війни? У що може розвинутися битва при Калуському ТЦК
Владі пора змінювати підхід до мобілізації, інакше воююча з окупантами Україна скотиться і до громадянського протистояння
Вакансії у Харківській області: кого шукають та скільки платять
03 жовтня 2025, 15:35
93% ринку електронних сигарет в Україні - нелегальні: результати дослідження
03 жовтня 2025, 14:59
Зеленський знову збирає "Слуг народу" на зустріч: що обговорюватимуть
03 жовтня 2025, 14:45
$20 000 за зняття з військового обліку: заступника Мін’юсту затримали за корупційну схему для ухилянтів, – СБУ
03 жовтня 2025, 14:42
СБУ затримала агентку РФ, яка наводила російські удари на лікарні Донеччини
03 жовтня 2025, 14:35
В Україні пропонують підвищити виплати з безробіття: у ВР зареєстровано законопроєкт
03 жовтня 2025, 14:30
Росіяни обстріляли Комишуваху на Запоріжжі: пошкоджено понад 20 будинків
03 жовтня 2025, 14:12
Не витримала війни: на Донеччині жінка наклала на себе руки через постійні обстріли РФ
03 жовтня 2025, 14:07
Фіктивні діагнози й підроблені довідки: на Львівщині лікарі допомагали ухилянтам виїхати за кордон
03 жовтня 2025, 13:57
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Остап Дроздов
Вадим Денисенко
Всі блоги »