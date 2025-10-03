Українці 18-22 років масово їдуть до Польщі: прикордонники назвали рекордні цифри вересня

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

У вересні кількість українців віком від 18 до 22 років, які перетнули кордон із Польщею, зросла більш ніж у 10 разів порівняно з попереднім місяцем

Про це повідомили в прикордонній службі Польщі у відповідь на запит ZAHID.NET, передає RegioNews.

За даними польської прикордонної служби, з 28 серпня до 28 вересня до Польщі в'їхало понад 56 тис. українців цієї вікової категорії, тоді як виїхало – понад 19,2 тис. Кількість тих, хто залишав країну, за місяць зросла більш ніж у 3,5 раза.

В Україні офіційної статистики щодо українців 18-22 років, які виїхали за кордон або повернулися після нового урядового рішення, поки не надають.

Нагадаємо, 12 серпня президент України Володимир Зеленський доручив уряду спростити перетин державного кордону для українців до 22 років.

27 серпня Кабінет міністрів опублікував постанову щодо перетину державного кордону чоловіками віком від 18 до 22 років. У постанові зазначається, що під час воєнного стану за кордон можуть виїжджати чоловіки до 22 років включно.

