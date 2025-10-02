15:47  02 октября
Конфликт в очереди к кассе: в Киеве парень избил девушку в магазине из-за замечания
10:58  02 октября
Взятка в 8000 долларов за побег из части: на Днепропетровщине разоблачили сговор военных
13:57  02 октября
На трассе в Одесской области легковушка врезалась в грузовик: погибли мать и дочь, пострадала бабушка
02 октября 2025, 18:45

Жена взяла кредит для побега мужчины: жителя Днепра поймали на границе

02 октября 2025, 18:45
Фото: ГПСУ
Пограничники в Ужгородском районе задержали троих человек. Это был житель Днепра и двое переправщиков

Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.

Известно, что днепрянин вместе с проводником был задержан в населенном пункте Великий Березный во время начала движения в государственную границу. В ходе проверки выяснилось, что устроила это все его жена.

Женщина проживает с сыном в Испании. Она взяла кредит в размере 14 500 евро, чтобы оплатить мужчине "бегство за границу". Переправщики посоветовали мужчине приехать в Ужгород, где они его встретили и провели до приграничья. Там его заселили в съемной квартире. Приграничный наряд задержал их, когда они уже начали идти к границе.

"Переправители задержаны в порядке ст.208 УПК Украины. В адрес Национальной полиции направлено сообщение об обнаружении признаков уголовного правонарушения по ч.3 ст.332 УКУ "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины", - говорят пограничники.

Напомним, в Одесской области правоохранители задержали группу, которая пыталась незаконно переправить шестерых призывников за 48 тыс. долларов. Следствие установило, что организатор координировал операцию через телеграмм-канал, а водитель выполнял его указания.

