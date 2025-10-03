12:30  03 жовтня
03 жовтня 2025, 12:55

Ветерани з Харківщини та інших регіонів можуть отримати мільйон на бізнес

03 жовтня 2025, 12:55
Фото з відкритих джерел
Українські ветерани та члени їхніх родин можуть отримати допомогу від держави. Йдеться про гранти, які можна використати на власний бізнес

Про це повідомляє Харківська обласна військова адміністрація, передає RegioNews.

Держава надає гранти для ветеранів на розвиток бізнесу. Це фінансова підтримка до мільйона гривень. Завдяки грантам можна:

реалізувати власні бізнес-ініціативи;
забезпечити фінансову самостійність;
підтримати сім’ю та близьких.

За детальною інформацією можна звертатися до Державної служби зайнятості за телефоном 1518.

Нагадаємо, у прифронтових регіонах відкривається можливість отримати грант на розвиток бізнесу. Тепер Фонд "Партнерство за сильну Україну" оголосив умови програми та критерії відбору учасників, які можуть претендувати на фінансову підтримку.

03 жовтня 2025
